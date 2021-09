Se billedserie - Vi fejrer mit 25 års jubilæum og butikkens 49 års fødselsdag, når der er sensommersalg i Jyderup, fredag den 3. september, fortæller jubilaren fra Profil Optik Jyderup, Tina Raun. Fotos: Elisa Hauerbach

Sensommersalg i Jyderup: Jubilæet fejres ved sensommersalget

Fredag den 3. september bliver en dag, hvor der kippes med flaget hos Profil Optik i Jyderup. Og, det er ikke kun fordi der er aftensalg i byen.

- Jeg har 25 års jubilæum og Profil Optik fejrer i øjeblikket 49 års fødselsdag. Begge dele markeres fredag den 3. september, hvor der vil være lidt godt til ganen hele dagen. I anledning af aftensalget er vi her også til klokken 20, så der bliver rig mulighed for at komme ind og hygge lidt hos os, fortæller Tina Raun til avisen.

Når Tina kigger tilbage på de sidste 25 år, har hun svært ved at forstå, hvor al den tid blev af. Fra læretiden hos den optikerforretning, der senere blev til Profil Optik Kalundborg, og den efterfølgende ansættelse (hos Søren Fabricius) i Profil Optik Svinninge, som til Tinas glæde hurtigt (den 1. februar 1998) flyttede til Jyderup og blev til Profil Optik Jyderup.

- Jeg blev oprindeligt inspireret til at gå ind i optikerbranchen da jeg selv skulle have briller i 9. klasse og blev fascineret af denne verden. Jeg kom i erhvervspraktik hvor jeg købte brillerne - og så var jeg »solgt«. Branchen passede til mit ønske om kombinationen af kundekontakt og specialviden. Jeg ville gerne arbejde med mennesker og helst på en måde, hvor relationen til kunden blev nær og personlig. Det ønske fik jeg opfyldt og det er jeg stadigvæk taknemmelig over, forklarer hun videre.

I forhold til privatlivet var arbejdspladsens beliggenhed på Skarridsøgade i Jyderup også et kæmpe plus.

- Vores børn gik i skole i nærheden, så det var nemt at få kabalen til at gå op i hverdagen. Desuden har jeg ikke noget imod at være »en del af bybilledet« og blive genkendt på en fridag, for jeg trives med at være »hende fra Profil Optik« også når jeg har fri, det er bare hyggeligt, tilføjer hun med et stort smil.

Klar til chefrollen

De forgangne år i Jyderup har budt på mange udfordringer for Tina Raun. Hun var medarbejder indtil den tidligere chef stoppede.

Den 1. marts 2014 overtog hun selv ledelsen af Profil Optik Jyderup. Det passede hende godt, for på det tidspunkt kunne hun mærke på sig selv, at tiden var inde til at der skulle ske noget »mere« - eller noget nyt. Lederstillingen gav hende en række nye udfordringer, som hun gladeligt påtog sig - og hun er lykkelig for at have dygtige og kompetente medarbejdere i butikken, så hun blandt andet ikke behøver at spekulere over om der opstår problemer, når hun er væk.

Godt samarbejde med øjenlægerne

En markant og positiv udvikling i faget er også samarbejdet med øjenlægerne. I følge Tina Raun, bliver der i langt højere grad lyttet til optikerne nu, og taget varer på de kunder, som sendes videre til øjenlægen af den ene eller anden grund.

- I forhold til for bare fem år siden, oplever vi langt større lydhørhed, når vi henvender os med spørgsmål eller har bemærket noget usædvanligt hos en kunde, som vi vurderer at en øjenlæge bør se på. Vi har også langt bedre undersøgelsesudstyr i dag og kan nemmere spotte en uheldig udvikling, så det er bestemt til alles gavn at vores udstyr er så specialiseret og opdateret som tilfældet er. Den udvikling giver mig endnu mere grund til at fortsætte mit gode arbejde her hos Profil Optik i Jyderup, hvor vi jo forlængst har vist at vi står sammen og hjælper hinanden, hvor vi kan, slutter Tina Raun.