Seniorsalon uden æblekage

Onsdag i sidste uge var der corona-sikre optagelser i gang i foyeren til Holbæk Teater. Resultatet, en video med en hyggelig samtale med skuespiller og revydirektør Bente Eskesen, er tilgængelig på Holbæk Teaters hjemmeside i denne uge. Det er gratis at se videoen, der er tænkt som en erstatning for den normale SeniorSalon.

- Når vi nu ikke kunne samle publikum i salen til æblekage, fællessang, lun kaffe og gode grin, så tænkte vi, at vi måtte finde en anden måde, at sprede SeniorSalonens varme og spændende indhold på, fortæller Brian Kristensen, som denne gang måtte være salon-vært helt uden publikum.

- Normalt er SeniorSalon jo kun for betalende gæster. Men denne gang bliver det muligt for alle at få et indkig i, hvad en SeniorSalon kan bestå af, og hvilken struktur formatet er bygget op omkring. Det håber vi, kan være med til at afmystificere en af vores kendte og tilbagevendende formater, så endnu flere får glæde af SeniorSalonerne i fremtiden, tilføjer Brian Kristensen.