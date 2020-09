Bowls er et af mange tilbud til Tuse Næs seniorer om at røre sig og samtidig være en del af et fællesskab. Seniormotion begynder 9. september, eneste krav er et godt humør. Foto: Robert Andersen

Seniorer skal have hyggesved på panden

Holbæk - 04. september 2020 kl. 18:02 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom og mød andre til motion og samvær for alle over 60 å, mens du får sved på panden på en sjov og hyggelig måde.

Der manglede noget for seniorer på Tuse Næs. Det har Henrik Sandal og Tuse Næs Badmintonklub sat sig for at ændre med et tilbud om seniormotion og socialt fællesskab. Alle over 60 år uanset forudsætninger kan være med, lover han.

- Det handler om at røre sig, have det sjovt, hygge og være sammen. Det bliver meget med bold og hold, når man leger, opdager man ikke sveden på panden, siger Henrik Sandal.

For ham er det lige vigtigt at få rørt sig og være en del af et fællesskab. Henrik Sandal sørger for fælles opvarmning, sætter forskellige aktiviteter op og står for den fælles afslutning med kaffe, sodavand, hygge og fællessang, hvor han akkompagnerer på guitar.

Første gang er 9. september, hvor alle kan møde op Tuse Næs Hallen i Udby. I dagens anledning er der kaffe og kage.

- Det foregår hver onsdag fra 14 til 17. Har man brug for at få pusten eller bare være sammen, vil der være gratis kaffe i forhallen. Eneste krav til deltagelse udover at komme med et godt humør er den 15 minutters fælles opvarmning og afslutningen i cafeteriet, resten af tiden er der fri leg eller kaffepause, fastslår han.

Der er tale om meget varierende aktiviteter som badminton, bordtennis, bowls, fitness, floorball, krolf, new age curling, petanque og pickleball - indtil videre. Undervejs skiftes aktivitet og med- og modspillere, på den måde kommer man til at lære flere at kende.

Seniormotion er en ny aktivitet i Tuse Næs Badmintonklub. Det har Henrik Sandal valgt for ikke at skulle danne en ny forening, og fordi han hele livet har været en del af klubben.

- Der er opbakning fra haludvalget, vi må bruge de udendørs petanquebaner og fitnesslokalet gratis. Jeg er i gang med at søge støtte og har fået penge blandt andet fra DGI til køb af tre bordtennisborde, forklarer Henrik Sandal.

Han har sparret med DGI og Steen Ulrik Hansen fra Holbæk Senior Motion og foreningskonsulent i DGI.

Seniormotion vil køre i ni måneder minus de tre sommermåneder. Kontingentet er sat til 500 kroner for hele perioden, og med i prisen er kaffen i forhallen.

- Kom glad og prøv, der er en lang gratis prøveperiode, lokker Henrik Sandal.