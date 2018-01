Se billedserie Hans Lundbæk vejleder Poul Lund Jørgensen, der har brugt computer på lavt niveau i en årrække. Han kom for et halvt år siden til Datastuen for seniorer i Svinninge for at blive opgraderet blandt andet på billedsiden. Foto: Peter Andersen

Seniorer klikker sig væk fra sidesporet

Holbæk - 23. januar 2018 kl. 06:31 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pligten kaldte mere end lysten til at tale digitalt med omverdenen. Men for ikke at lande på et sidespor mødes seniorer hver torsdag i Datastuen på Det aktive center Byparken i Svinninge.

Kursisterne er fra cirka 60 år til knap 90 år. Også de fire frivillige vejledere er seniorer. De åbnede datastuen i 2012, da alle danskere skulle kunne modtage digital post fra offentlige myndigheder. Datastuens kursister kunne bede om fritagelse for e-posten, men det har de fleste valgt fra.

- Det ville gå min ære fo nær, og da jeg kom i gang, opdagede jeg, hvor let det er at kommunikere med familien, bemærker 86-årige Edith Stengaard. Hun kører gerne på sin elscooter fra Kundby til Svinninge for at blive endnu mere dus med sin bærbare.

Der bliver klikket hjemmevant på musen, men også rystet opgivende på hovedet. Og straks er Helge Jensen, Hans Lundbæk, Erik Nielsen og Jørgen Rosendal klar med hjæpen.

De påstår på Datastuens hjemmeside, at efter kurset vil det være lige så naturligt at bruge en computer som at støvsuge og telefonere. Lige kækt nok, lyer det med et grin fra 87-årige Rita Jakobsen.

Det er aldrig for sent at gå i gang, og fra de første usikre forsøg på bare at tænde computeren er mange nået til at sende og modtage emails, bruge netbank og NemId, nogle er på Facebook, uploader billeder og surfer på nettet. Ganske vist knap så hurtigt som de børne- og oldebørn, der er billeder af på mange computere.

Det er vigtigt at følge med, men socialt samvær er lige så vigtigt. Der både hygges og grines meget, og kaffepausen med kage skal der være tid til.