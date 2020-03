Fodbold er ikke kun for de unge, de hurtige og de stærke. Også modne mennesker kan have stor gavn af spillet.

Senior-fodbold med forskere

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet er én af medspillerne på to nye motionshold, der sættes i gang i Holbæk Senior Motion, der har til huse i Holbæk Sportsby. Holdene er for mænd over 60 år. På det ene hold skal der spilles fodbold, på det andet kuglespillet bowls. Holdene sættes i gang som en del af et forskningsprojekt, hvor folk fra universitetet vil lave gang- og bevægelsestests for at måle effekten af træningen.

