Senior-­julefrokost afbrudt

Ifølge Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, smuttede nogle af gæsterne, da politiet dukkede op. Der var dog stadig 23 gæster tilbage, der blev registeret og sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet i Covid-19-lovgivningen. De kan nu se frem til at få en bøde. Martin Bjerregaard oplyser, at der var tale om en julefrokost med mad, musik og entré. Og at langt hovedparten af gæsterne var 60 år eller derover. Der var også nogle, som var en del yngre, men det er uvist, om det var serveringspersonale, fortæller han.