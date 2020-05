Selskabslokale udsat for hærværk

Selskabslokalet på Vandtårnsvej 4 i Holbæk har været udsat for indbrud og hærværk. Det er sket på et tidspunkt mellem mandag klokken 19.30 og torsdag klokken 10.

Gerningsmanden er kommet ind ved at afliste et vindue, der fører ind til et fællerum i selskabslokalet. Det ser ud til, at tyven har været rundt i alle rum.