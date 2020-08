Sektionsleder: Den Gode Viking var ikke egnet at spise hos

Clay Green fra Den Gode Viking føler, at fødevarekontrollen var ekstrem. Det afviser sektionsleder Henrik Hviid, Fødevare Sjælland-Fyn. Det var en stribe af overtrædelser og manglende forbedringer, som førte til forbud for at undgå, gæster blev syge af maden, fastslår han.

Holbæk - 22. august 2020 kl. 10:25 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flue i en skål med størknet chokolade giver ikke et forbud mod produktion. Det gør til gengæld en stribe af fejl, manglende vilje til at bringe i orden og vise forbedringer. Derfor fik Den Gode Viking i Næsby på Orø fem gange et forbud mod produktion og markedsføring på lidt over en måned, siger sektionsleder Henrik Hviid, Fødevare Sjælland-Fyn.

- De mange ting og de manglende synlige forbedringer førte til vurderingen, at Den Gode Viking var usund og ikke egnet til at spise hos. Vi skal sikre, at regler overholdes, og ingen bliver syge, understreger Henrik Hviid. Han afviser, at der er tale om at holde et ekstra øje med Den Gode Viking. - Men da det er samme personkreds og samme håndtering efter ejerskifte, foretager vi kontrol, tilføjer han.

Clay Green fra Den Gode Viking klager over, at kontrollen var ekstrem, og at han havde fået stillet i udsigt, at det ville være en starthjælpervejledning. Men det er normalt, at der foretages kontrol og vejledning for nystartede samtidig. Det skal sikre, at regler bliver overholdt, forklarer Henrik Hviid.

- Kontrollen viste, at der ikke var sket en bedring i det samlede billede. Det dur ikke at vente med at kassere, til den tilsynsførende kommer. Der skal ikke ligge kød ude i et 30 grader varmt lokale og vente på at komme i ovnen, som indehaveren holdt fast i længe, bemærker Henrik Hviid.

Fem har tjekket Clay Green har efterlyst en facitliste med overtrædelser, der medfører sanktioner, men den kan man ikke lige lave. For den samlede vurdering handler både om overtrædelse af regler og viljen til at bringe det i orden. Det er heller ikke sådan, at den tilsynsførende alene afgør sanktionen. I Den Gode Vikings tilfælde blev det til fem forbud. Der er et bagland af jurister og sektionsledere inde over en afgørelse.

Det var fem forskellige tilsynsførendes vurdering at give forbud, det var ikke en enkelt, som havde set sig sur på Den Gode Viking, fastslår Henrik Hviid. - Vi træner hver dag i at være ensartet i vurderinger. Men jeg kan godt forstå, det er træls for indehaveren at få et forbud. Men vi kommer på forbrugernes vegne, understreger han.

I juli var der fire kontrolbesøg med tre forbud, inden Clay Green overtog Den Gode Viking fra sin samlever den 30. juli. Han fik kontrolbesøg den 7. august og bad selv om et besøg 12. august, fordi han mente, tingene var i orden.Det var de så ikke, skønnede den tilsynsførende. Først to dage efter ved et nyt besøg var betingelserne opfyldt, og forbuddet blev ophævet.

- Jeg har aldrig før oplevet, at samme virksomhed får flere forbud, som ikke ophæves. Nu forventer vi, at der ved næste kontrol er styr på tingene, siger Henrik Hviid.

