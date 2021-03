Seks personer fortsat fængslet i terrorsag: Forsvarer kærer til landsretten

Onsdagens fristforlængelse blev, som sn.dk fortalte tidligere på dagen, holdt for lukkede døre.

Det er derfor uvist, hvad der er kommet frem under retsmødet, men det har tilsyneladende været nok til at overbevise dommer Kinna Eidem om, at der fortsat er begrundet mistanke om, at de fire mænd og to kvinder kan være skyldige i den rejste sigtelse.

Hvad sigtelsen lyder på, er fortsat uvist for offentligheden, der næsten halvanden måned efter anholdelsen af de seks personer endnu ikke har fået lov at høre, hvad anklagemyndigheden mistænker dem for.

Det er kun blevet oplyst, at sigtelsen er rejst i tilknytning til den sag, hvor syv andre personer er sigtet for at planlægge eller medvirke til at planlægge terrorangreb i Danmark eller Tyskland.