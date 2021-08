Politiets Aktionsstyrke deltog i anholdelserne af de syv terrorsigtede på forskellige adresser i Holbæk om aftenen lørdag den 6. februar i år.

Send til din ven. X Artiklen: Seks måneder efter kæmpe politiaktion: Stadig lukkede døre i terrorsag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks måneder efter kæmpe politiaktion: Stadig lukkede døre i terrorsag

Holbæk - 02. august 2021 kl. 16:22 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

På fredag er det præcist et halvt år siden, at store politistyrker efter et tip fra tyske myndigheder slog til mod flere adresser i Holbæk på en mistanke om, at en terroraktion kunne være under forberedelse.

Læs også: Syv terrorsigtede får fire uger mere i skyggen

I den forbindelse anholdt Midt- og Vestsjællands Politi med støtte fra Politiets Efterretningstjeneste, Politiets Aktionsstyrke og flere andre politikredse om aftenen lørdag den 6. februar i alt syv personer forskellige steder i Holbæk.

Alle syv - fire mænd og tre kvinder - har lige siden været i politiets varetægt, sigtet for enten forsøg på terror eller medvirken til samme, og mandag eftermiddag har en dommer ved Retten i Holbæk endnu engang forlænget varetægtsfængslingen af de syv.

De skal indtil videre blive bag tremmer frem til den 26. august.

De syv, der alle er i familie med hinanden, vil dermed om få dage have været varetægtsfængslet i mere end et halvt år.

Alle syv nægter sig skyldige. Trods den seks måneder lange efterforskning blev det dog heller ikke ved mandagens retsmøde, at anklagemyndigheden lukkede op for flere informationer om, hvad mistanken mod de syv sigtede mere konkret bygger på.

Således fik anklager Kirsten Waage Jensen uden protester fra sagens forsvarere hurtigt overbevist dommeren om, at også dette retsmøde skulle holdes bag lukkede døre.

Dagbladet Nordvestnyt var til stede i retten og protesterede mod dørlukning, men retten mener fortsat, at efterforskningen af den omfattende sag vil kunne lide skade, hvis offentligheden får indblik i detaljer om politiets materiale.

To brødre sigtet for terror-planlægning Sagens hovedpersoner er to brødre på 33 og 36 år med tilknytning til Holbæk. De er begge sigtet for forsøg på terror ved siden november 2020 og frem til deres anholdelse i februar i år at have planlagt at begå et eller flere terrorangreb på ukendte steder i Danmark eller Tyskland.

Ifølge sigtelsen var det planen, at der skulle bruges både bomber og skydevåben ved de påståede terroranslag.

På grund af dørlukningen er det uklart, hvorfor sigtelsen nævner både Danmark og Tyskland som mulige terrormål. Om politiet og anklagemyndigheden har et mere konkret bud, er uvist.

Men det står klart, at den 36-årige sigtede, der blev anholdt i Holbæk, også har tilknytning til en adresse i Tyskland.

Desuden var en tredje bror på omkring 40 år med bopæl i Tyskland tilbage i februar tilbageholdt af tysk politi, men han blev løsladt igen. Han er så vidt vides ikke sigtet i Danmark.

Det var angiveligt indkøb af kemikalier via et firma i Polen til levering på adresser i netop Tyskland med tilknytning til de to brødrene, der fik tysk politi op af stolen.

Ved ransagninger i Tyskland fandt man kun nogle af de bestilte varer, og det førte til, at de tyske myndigheder kontaktede politiet i Danmark. Og her slog man altså til i en meget omfattende ransagnings- og anholdelsesaktion over flere dage og på flere adresser i Holbæk og Gentofte mellem 6. og 8. februar.

Bombedele og skydevåben Ved ransagninger på blandt andet Anders Larsensvej og Apotekerhaven i Holbæk fandt politiet nogle af de kemikalier, der var blevet købt.

Ifølge sigtelsen fandt man på adressen på Anders Larsensvej både komponenter og ingredienser til fremstilling af bomber, ligesom der blev fundet en pumpgun og en jagtriffel med kikkertsigte samt walkie talkie-sæt og et ISIS-flag.

Alt sammen effekter som efter anklagemyndighedens opfattelse skulle bruges til at begå terror funderet i militant islamisme.

Foruden de to hovedsigtede brødre på 33 og 36 år er fem af deres familiemedlemmer fængslet på en sigtelse om medvirken til forsøg på terror.

Det drejer sig om brødrenes forældre, den ene brors hustru, hendes søster samt søsterens mand. De fem medsigtede er mellem 30 og 76 år.

Yderligere seks medsigtede Foruden de syv fortsat fængslede er yderligere seks personer sigtet for medvirken til forsøg på terror, men de er alle på fri fod efter, at anklagemyndigheden løslod dem i slutningen af april. Også disse seks nægter sig skyldige.

De seks blev anholdt og fængslet godt et døgn efter de førnævnte syv, flere af dem på adresser i Gentofte.

Koblingen mellem de to grupper af sigtede er på grund af dørlukningen ikke fuldt kendt i offentligheden.

Men der er i hvert fald en familiemæssig kobling, idet en 23-årig kvinde, der er sigtet i Gentofte-delen, er søster til de to hovedsigtede og varetægtsfængslede brødre, ligesom altså også hendes forældre er blandt de fortsat fængslede.

Ved fristforlængelsen mandag var to af de syv sigtede ikke til stede i retten, idet de på forhånd havde accepteret at få forlænget deres varetægtsfængslinger.

relaterede artikler

Politiet og Forsvaret ransagede bolig i terrorsag: Naboer har intet at frygte 17. juni 2021 kl. 10:19

Politiet løslader seks personer i terrorsag fra Holbæk 22. april 2021 kl. 12:04

Terrorsigtelse mod syv nu offentliggjort 25. marts 2021 kl. 10:59