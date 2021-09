Johnny Vejlebo på sejrsskamlen i Aarhus i forrige weekend. PR-foto. Boxengasse Media

Sejr til Johnny Vejlebo ved Classic Race Aarhus

Holbæk - 30. september 2021 kl. 07:30 Af Jette Bundgaard jette.bundgaard@sn.dk Kontakt redaktionen

Direktør for Peugeot og Opel i Holbæk, Johnny Vejlebo, løb med sejren blandt Trofeo-kørerne i TCR Denmark, da der var Classic Car Race i Aarhus den 17. til 19. september.

Mange racerkørere bryder sig ikke om at køre byløb, hvor store afkørselszoner er afløst af betonklodser - men for Johnny Vejlebo kan det næsten ikke blive bedre. På trods af aldrig at have været på banen før fik han også hurtigt fundet farten.

- Træningen fik jeg brugt til at finde vejen rundt på banen og lære svingene lidt at kende, og så gjaldt det mest om bare at bygge fart på, forklarer Johnny Vejlebo, der i tidtagningen var fjerdehurtigste kører i Trofeo-klassen for kørere over 40 år.

Allerede i det første heat kunne han noteres for en andenplads i Trofeo-feltet, så farten var absolut til stede. Og da resultatet gentog sig i andet heat, var udgangspunktet lagt til en stærk finale.

Finaleløbet var til gengæld kaotisk fra første færd. Et massivt startuheld forårsagede et rødt flag og genstart efter en grundig oprydning. For Johnny Vejlebo betød den gode startplacering, at han kunne opleve det hele fra absolut forreste række:

- Da det hele går løs, får jeg Jan Magnussens bil ned over forenden på min bil, og der troede jeg egentlig, at løbet var kørt for mig. Men så skubbede officials mig lidt tilbage og signalerede, at jeg skulle køre, så det gjorde jeg, fortæller Johnny Vejlebo, som set i bakspejlet måske ville være stoppet uanset.

- Havde jeg set bilen udefra, ville jeg nok ikke have fortsat. Hele kanten på venstre forfælg mangler, og der er en stor bule i dækket. Jeg måtte køre med rattet klokken fem minutter over fem, når jeg kørte ned ad langsiderne. Bilen hoppede og dansede så meget, at jeg var nødt til at pumpe bremsepedalen for at kunne bremse, så det var måske lige spændende nok.

Ikke desto mindre fik Johnny Vejlebo en god start, da løbet blev genstartet, og han fik kørt et hul ud til sine konkurrenter. Efter et kvarters slåskamp med bilen kunne han køre over målstregen som vinder i Trofeo-klassen.

Efter det obligatoriske champagnebad på præmiepodiet kunne Johnny Vejlebo også erklære sig for fan af byløbene.

Om to uger køres næstsidste afdeling af mesterskabet på FDM Jyllandsringen.