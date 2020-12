Jupiter og Saturn er i konjunktion i øjeblikket. Det vil sige, at de står på en lige linje set fra Jorden. Det betyder blandt andet, at man kan se begge planeter og nogle af deres mange måner på samme tid.

Se planeter på linje

Holbæk - 25. december 2020 kl. 13:25 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Hvis man de kommende dage kigger mod sydvest og tæt på horisonten sidst på eftermiddagen, kan man se en lysende stjerne, som normalt ikke kan ses. Hvis der ellers ikke lige er overskyet.

Men synet bedrager. For der er ikke tale om en stjerne, men derimod om solsystemets to største planeter, Jupiter og Saturn, i konjunktion.

Det vil sige, at de står på en lige linje set fra jorden.

- Med det blotte øje ser det ud som om, at der er tale om én planet. Men de vil langsomt fjerne sig fra hinanden i den kommende tid, og hvis vejret arter sig, kan man ved hjælp af en almindelig håndkikkert se dem begge to, fortæller Martti Holst Kristiansen, der er astronomisk vejleder på Brorfelde Observatorium.

For ham er det noget særligt, at man se begge planeter på én gang i en kikkert eller et teleskop.

Og mandag den 21. december - årets korteste dag - var han derfor at finde på observatoriebakken i Brorfelde for at nørde lidt med sit teleskop og få taget nogle gode billeder af fænomenet.

Men vejret var ikke på hans side med skyer, der dækkede hele nattehimlen.

Så han må tage til takke med de billeder, som astronomer tager rundt om i verden.

For han er ikke alene om at interessere sig for fænomenet.

- Jeg kan se, at der er mange af mine kolleger rundt omkring, som bruger tid på at kigge lige som mig. For selv om man ikke kan lære så meget af begivenheden, så er det 800 år siden, at de sidst var så tæt på hinanden set fra jorden. Så det er en once in a lifetime-situtation, fortæller Martti Holst Kristiansen.

Selv om de to Jupiter og Saturn altså i øjeblikket står tæt på nattehimlen, så er der tale om et synsbedrag.

For afstanden mellem dem er stadigvæk betragtelig.

Nærmere betegnet 733 millioner kilometer.

Det betyder, at hvis man sidder i en raket, der flyver 1000 kilometer i timen, så vil det tage lidt over 83 år at nå fra den ene planet til den anden.

Martti Holst Kristiansen fortæller, at fænomenet med de to planeter i konjunktion kan ses frem til den 2. januar.