Se på vilde blomster

Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening (NVNF) tager søndag den 14. juni hul på sit sommerprogram. Det sker med »De Vilde Blomsters Dag« , hvor der er to ture arrangeret i samarbejde med Botanisk Forening og lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening.

Den første tur foregår mellem klokken 10 og 12 i Hønsehalsskoven og Udby Vig. Her vil Helene Meden Hansen og Finn Bjerregaard fortælle om skovens historie, og de planter og dyr, man møder på vejen. Turen slutter på engen, hvor man kan være heldige at se orkidéer.

»De Vilde Blomsters Dag« er et fælles nordiske arrangement, der i år afholdes for 33. år i træk. I Norge, Sverige, Finland, på Færøerne, i Grønland og på Island markerer man også dagen. Det betyder, at op mod 10.000 mennesker samtidig er ud at se på den vilde flora i Norden.