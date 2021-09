Se billedserie I dagtimerne var det kun de unge, der var inviteret til fremtidsbazaren, men om eftermiddagen kunne de tage deres forældre med. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se billederne: Unges fremtid var på basar

Holbæk - 08. september 2021 kl. 12:20 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

De fleste af de unge, der tirsdag besøgte den store fremtidsbazar på EUC Nordvestsjælland i Holbæk, havde forberedt sig grundigt. Inden de mødte op, havde de udvalgt nogle uddannelser, de var særligt interesserede i og fundet på nogle spørgsmål, som de gerne ville stille på basaren.

Og at uddannelsesmessen blev kaldt fremtidsbazar, var meget passende, for ligesom på en sydlandsk bazar kunne man gå rundt og blive fristet af farvestrålende boder. Der var også mange steder mulighed for at kaste sig ud i øvelser og opgaver og især i dagtimerne, hvor eleverne kom fra skoler i hele området, var der leben og højt humør i værkstedshallerne og de store telte, der var sat op i skolens gård.

1.550 unge mødte op i løbet af dagen og basaren holdt også åben efter skoletid, Her var det forældrenes tur til at komme forbi sammen med deres unge for at blive klogere på, hvilke uddannelser man kan tage, når man bor i Holbæk og omegn.

Både gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser kunne man besøge og særligt erhvervsuddannelserne havde gjort meget for at tiltrække sig de unges opmærksomhed.

Mange lærepladser - Der er mange af de unge, der spørger om, hvad malere laver og hvilke adgangskrav der er på uddannelsen, fortalte Michael Hansen, der er skemaplanlægger på maleruddannelsen på EUC.

I standen kunne man se nogle af de kreative projekter, som unge malerelever har lavet.

- Som maler laver man meget andet end at male vægge og det vil vi gerne vise. Vi er i den heldige situation, at der er masser af lærepladser at få indenfor faget og det er noget af det, de unge lægger vægt på, når de kommer og snakker med os, sagde Michael Hansen.

Proces- og industrioperatør-uddannelserne kunne Jannik Holbech fortælle om.

- Uddannelserne er især populære i Kalundborg. For her er man lige i hjertet af området med de store industrier, hvor uddannelserne er meget efterspurgte, fortalte han.

- Vi kan mærke, at de unge er meget nysgerrige og vi har sørget for ikke at lave en museumsbod, men et sted, hvor man kan se, hvad det går ud på, sagde Jannik Holbech og tilføjede:

Truckkørsel og -kørekort indgår i nogle af uddannelserne, som er skræddersyede til pharmaindustrien og vi har sat nogle minitrucks op, som de unge kan prøve at fjernstyre. De finder ret hurtigt ud af, hvor forsigtig man skal være, fordi selv helt små bevægelser flytter trucken, sagde Jannik.

Mike blev murer Der var også en murerstand, hvor Mike Larsen tog imod de unge og han har selv meget aktivt valgt at blive murer.

- Jeg blev udlært i Punkt 1, hvor jeg arbejdede i nogle år, men en aften var jeg ude med en kammerat, der er murer, og hjælpe med noget arbejde. Jeg syntes det var vildt spændende. Man lægger fx fliser i badeværelser og på gulve og det er et meget kreativt arbejde, fordi man skal tænke selv, fortalte Mike Larsen.

En stjerne Hvis man kan tale om en stjerne på erhvervsuddannelseshimlen, må det være tømreruddannelsen. Den er de senere år vokset meget i popularitet, kunne Anders Petersen, som er faglærer på uddannelsen, fortælle.

- Da jeg begyndte for fem år siden, havde vi 16-20 elever om året. Nu har vi 40, så det er en stigning på over 100 procent. Jeg tror, der er fordi vi er i en højkonjunkturtid, hvor der er masse af arbejde at få og så spænder tømrerfaget meget vidt. Man er med i en stor del af byggeprocessen på en byggeplads. Og så er der tit tømrere med i tv-programmer. Det giver også interesse, sagde Anders Petersen.

Selvom erhvervsuddannelserne har meget at byde på, er det stadig gymnasierne, der har den største søgning. Lukas Krenn Kindt, som var på fremtidsbazar med sin mor, far og lillebror, var en af de unge, der styrede direkte mod Stenhus Gymnasiums bod.

- Jeg vil gerne være sportsjournalist og min studievejleder har anbefalet mig at gå i gymnasiet, sagde Lukas, som går i 9. klasse.

Og allerede i dette skoleår får han snuset til jobbet, som han brænder for.

- Jeg har fået en praktikplads som sportsjournalist hos TV2 og det glæder jeg mig vildt meget til, sagde Lukas.

Lige overfor Stenhus Gymnasiums bod slog tagdækkeruddannelsen sine folder og her kunne man høre om nye typer flade tage, der både begrænser CO2-udslippet og samtidig giver mulighed for at dyrke grønsager på taget.

- Det er helt klart fremtiden, sagde faglærer Thomas Hansen, som underviser i faget på EUC Nordvestsjællands afdeling Audebo og fortalte om en kæmpe efterspørsel på elever og udlærte tagdækkere.

- Og fordelen ved mange af erhvervsuddannelserne er, at man kan læse videre senere, hvis man får lyst til det, sagde han.