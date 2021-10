Se billedserie Holbæks ombold-hold blev først stiftet i august, og i weekenden spillede de første gang DM i gadefodbold. Her blev det lørdag til et møde med Ombold-ambassadør Michael Laudrup. Foto: Morten D. Christensen

Se billederne: Superstjerne lagde vejen forbi DM i gadefodbold

Holbæk lagde fredag og lørdag asfalt til danmarksmesterskabet i gadefodbold for socialt udsatte. Eks-landsholdsspiller Michael Laudrup dukkede uanmeldt op.

Holbæk - 02. oktober 2021 kl. 15:30 Af Morten D. Christensen

Det er efterhånden en del år siden, Michael Laudrup indstillede sin professionelle fodboldkarriere, men at han stadig er en stjerne i mange danskeres øjne, var tydeligt, da han lørdag middag pludselig ud af ingenting stod på parkeringspladsen ved Elværket i Holbæk.

Anledningen var danmarksmesterskabet i Ombold - populært kaldet DM i gadefodbold for socialt udsatte - som fredag og lørdag er blevet afviklet netop her på asfalten i det centrale Holbæk. Michael Laudrup har siden i sommer været ambassadør for organisationen Ombold, der står bag ikke blot DM, men også en række hold rundt omkring i Danmark.

Senest har Holbæk i forbindelse med værtskabet for DM fået sit eget Ombold-hold. Og de grønblusede holbæk-spillere var, ligesom mange andre, ikke sene til at gribe chancen for at blive foreviget med en af dansk fodbolds bedste spillere gennem tiderne.

- Jeg har kun set Michael Laudrup i tv og i alle kampene tilbage fra 1990'erne. Så det er fedt at møde sit idol, og det er rigtig flot af ham, at ham at komme her og repræsentere en anden side af fodbolden end den, man ser på tv, sagde Charley Laursen, der spiller på Holbæks ombold-hold, der først blev dannet i august i år.

Fællesskabet sejrer Trods den kort opstart forud for DM var det nogle tilfredse Holbæk-spillere, der lørdag middag kunne gøre status forud for holdets sidste kamp. Her havde de netop forladt banen efter et snævert 6-7-nederlag, mens det fredag eftermiddag blev det til et noget større nederlag i en puljekamp,

Til gengæld vandt de opvisningskampen mod et hold af udvalgte politikere fra Holbæk Kommunalbestyrelse med 8-4.

- Det var en god sejr, konstaterede Tonni Jensen, som desværre var blevet skadet i optakten til DM.

- Det er jeg lidt ked af for jeg havde glædet mig til at komme på banen og spille. Vi ved godt, at vi ikke er verdens bedste spillere, men vi er gode til at bakke hinanden op, understregede Tonni Jensen, der trods sin skade altså også var med til at støtte sit hold.

For Holbæk-træner Willy Cafnik-Theill var succeskriteriet for sit hold da heller ikke, at de skulle stå med en pokal til sidst.

- Mit primære mål har været at skabe et fællesskab på holdet, og det har vi haft meget mere fokus på end taktik. Og jeg er så glad, fordi spillerne har hængt ud sammen her på pladsen mellem kampene og hygget sig med hinanden. Det har været det allervigtigste, fortalte Willy Cafnik-Theill.

En vej ud af misbrug Mens Michael Laudrup står som eksemplet på en person med en enestående karriere på sit felt, har Ombold-spillernes gang gennem livet sjældent været omgivet med samme succes.

Men når Laudrup er ansigtet på Ombold, er det fordi hele ideen med at lave fodboldhold for socialt udsatte er, at de gennem fodbolden kommer ind i et fællesskab, der kan være med til at løfte selvtilliden. Fodboldstjernen var således med til at overrække årets "Klem, Kram, Kærlighed"-pris, der gik til fodboldholdet Hillerødgade United, der består af spillere fra et herberg netop i Hillerødgade på Nørrebro i København.

Ombold blev stiftet i 200 som et tilbud til socialt udsatte mennesker, der måske kan have svært ved at begå sig i det brede foreningslivs rammer, men som gerne vil være sammen med andre om at udøve idræt og motion.

- Det skaber noget særligt, når mennesker, der måske altid har været vant til at modtage hjælp, kommer ind i et fællesskab, der forpligter dem. For nogen betyder det for eksempel, at de holder op med at drikke, og der bliver skabt nogle sunde fællesskaber mellem mennesker, pointerede Martin Pedersen, direktør i organisationen Ombold.

For Shane Gersby Adcock, der er spiller på Holbæks nystartede Ombold-hold, handler det da også om at finde et alternativ til det stofmisbrug, der har været en del af hans liv.

- Man skal finde lykken inde i sig selv, og ikke ved at tage stoffer. Jeg synes, vi har et fedt fællesskab her - både på banen og uden for banen. Det handler om at finde en sund måde at leve på, og motion er en af strategierne til at få det bedre, sagde Shane Gersby Adcock.

Mens han var med for første gang, var Tobias Christensen, der bor i Esbjerg, men oprindeligt kommer fra Køge, blandt veteranerne ved DM-turneringen i Holbæk. Han har været med siden 2014, hvor han tilmed var udtaget til ombold-landsholdet - også kendt som hjemløselandsholdet - der deltog ved VM i Chile.

- Jeg har haft et stofmisbrug, men det, at jeg har været med i Ombold og nu Recovery Bulls (fodboldhold i Esbjerg efter samme principper som Ombold, red.) har uden tvivl haft positiv betydning for mig, så jeg i dag er under uddannelse og har arbejde. Derfor kan jeg 100 procent anbefale andre at blive en del af Ombold eller noget lignende, lød det fra Tobias Christensen.

Holbæk-hold fortsætter I forbindelse med DM-turneringen i Holbæk lørdag kunne både den lokale træner, Willy Cafnik-Theill, og kommunens kultur- og fritidschef, Brian Ahlquist, glæde sig over udsigten til, at ombold-holdet i Holbæk fortsætter. Sidstnævnte siger, at kommunen vil sørge for, at der stilles haltid til rådighed hen over vinteren, så der kan trænes inden døre. Det er blandt andet et ønske fra træneren.

- Det er nu, vi har momentum, og interessen er der fra spillerne. Så vi skal rykke på det, og jeg tror, at vi med nogle kander kaffe og en haltid kan fortsætte det gode fællesskab, der er blevet skabt siden august, sagde Willy Cafnik-Theill.

