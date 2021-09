Se billedserie Holbæk Havn var bevogtet af hjemmeværnssoldater lørdag morgen og formiddag. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Skibet udeblev, men stor øvelse blev gennemført Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Skibet udeblev, men stor øvelse blev gennemført

Holbæk - 18. september 2021 kl. 17:50 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Allerede fredag aften gik hjemmeværnskompagniet i gang med at afspærre Holbæk Havn og indrette den til et midlertidigt militært område. De skulle forberede sig på den store øvelse med mere end 1000 hjemmeværnsoldater fra distrikt Midt- og Vestsjælland, der fandt sted lørdag.

Soldaterne arbejdede også natten til lørdag, så de kunne være klar til at tage imod et skib, som Søværnet skulle sejle ind i havnen.

Dette skib blev dog omdirigeret og kunne derfor ikke deltage i øvelsen. Men da der på forhånd var taget stilling til alle de scenarier, der kunne udvikle sig, fik man hurtigt lavet en aftale med et civilt firma, som kunne bistå med en speedbåd, en såkaldt RIB, der kunne sejle ind i Holbæk Havn med den last, som Søværnets skib skulle være kommet med.

Hjemmeværnssoldaterne stod klar med fuld militæruniform og bevæbning og ved 8.30-tiden trillede 19 biler fra Beredskabsstyrelsen ind i havnen.

De kom fra Beredskabsstyrelsen i Hedehusene og var undervejs blevet eskorteret af Politihjemmeværnet, som er hjemmeværnsfolk med en særlig uddannelse i at kontrollere trafik. Lastbilerne kunne takket være dem køre strækningen uden at standse, fordi Politihjemmeværnet spærrede for trafikken ved lyskryds.

Opgaven bestod nu i, at lasten fra speedbåden skulle flyttes over i lastbilerne.

Herefter kunne de køre videre til Ringsted og derefter St. Heddinge, igen eskorteret af Hjemmeværnspolitiet.

Vagt og adgangskontrol Øvelsen er en af de største de senere år og den er en del af Landsregion Øst' årlige feltøvelse. Den træner hjemmeværnssoldaterne i bevogtning af militære og civile områder, der tjener som ophold for militært personel eller materiel, dansk såvel som allieret. Hjemmeværnssoldaternes opgave var at holde vagt og føre adgangskontrol ved vigtige bygninger eller installationer med henblik på at sikre, at det bevogtede område fortsat kan være i drift - også når der i det omkringliggende samfund er krise eller krig.

I Holbæk blev borgere, der skulle med færgen til Orø mødt af de bevæbnede soldater, som bevogtede området. Borgerne fik dog lov til at gå hen til færgen og de fik også en venlig forklaring med om, hvad øvelsen gik ud på.

Bevogtning er en af Hjemmeværnets kerneopgaver. Derfor er det vigtigt, at den enkelte soldat såvel som de organisatoriske enheder træner denne disciplin. Der skal samarbejdes mellem en lang række aktører omkring opgaveløsninger med bevogtning, overdragelse af områder og modtagelse af enheder, der skal gøre ophold i bevogtede områder. Ved denne øvelse skulle Hjemmeværnet samarbejde med Politi, Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet og Region Sjælland var med i øvelsen.

Alle er frivillige Magnus Bengtsson, som er sergent og uddannelsesbefalingsmand ved Hjemmeværnsdistriktet Midt- og Vetsjælland, var med på sidelinien og han fortalte om, hvorfor det netop er denne type øvelse, man har valgt at gennemføre:

- Truslen har ændret sig i de senere år, særligt på grund af Ruslands adfærd. Der er trusler om spionering og sabotage siden annekteringen af Krim og det gør det nødvendigt at vi kan løse militære opgaver som fx at modtage allierede styrker, som er en af Hjemmeværnets vigtige opgaver, forklarer han.

Magnus Bengtsson roste de mange hjemmeværnssoldater, som alle er frivillige og bruger en stor del af deres fritid for at arbejde for Danmark.

- Det er mennesker med stor dedikation og interesse for at yde en indsats. De gør det, fordi det tjener en større sag, siger han og nævner, at Hjemmeværnet i de sidste fire år har været i en transformation, hvor der bliver flere militære opgaver. - Hjemmeværnet spiller en vigtig rolle i at understøtte samarbejdspartnerne som blandt andet er militær og politi, sagde han.

En af de soldater, der arbejdede både nat og morgen i Holbæk Havn, var Mikkel. Han har et civilt job, men bruger fritiden i Hjemmeværnet. - Jeg har selv arbejdet i Forsvaret tidligere og ville gerne have noget af det sammenhold, som man får, når man arbejder der. Jeg synes det er meget tilfredsstillende at kunne yde en indsats for sit land. Jeg er glad for Danmark. Man kan godt kalde mig en patriot, sagde han.