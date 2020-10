Se billedserie Det skortede ikke på uhygge, da halloween blev markeret i Vipperød lørdag aften, selv om det foregik på en lidt anden måde en normalt. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Monstre og varulve på fri fod Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Monstre og varulve på fri fod

Holbæk - 31. oktober 2020 kl. 20:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Hvis ikke 2020 allerede har budt på nok uhygge, så fik den en ekstra vampyrtand lørdag aften, da skrækkelige skeletter, vilde varulve - ja, det var fuldmåne lørdag - og modbydelige monstre strømmede ud på gader og stræder i det ganske land.

Også i Vipperød cirkulerede mørkets skabninger rundt på villavejene på denne sidste aften i oktober - også kendt som allehelgensaften, eller på nydansk slet og ret halloween.

Men som med stort set alt andet var heller ikke halloween i år helt det samme som det plejer at være.

Sundhedsmyndighederne havde i god tid opfordret børn, forældre og andre djævelske skabninger til at afstå fra at banke på hos folk og med et »slik-eller-ballade« håbe på, at der blev lagt søde sager i indsamlingskrukken, da denne normale procedure kunne vise sig lidt for uhyggelig rent smittemæssigt.

Koordineret uhygge Det budskab havde man opfattet i Vipperød, men i stedet for at aflyse halloween og sende ungerne tidligt i seng, tog en gruppe forældre initiativ til en mere corona-sikker udgave af den oprindeligt amerikanske tradition, som dog efterhånden har fået sat kløerne godt og grundigt fast i danske børnefamilier.

Med udgangspunkt i, at børnene godt kan lide at gå fra hus til hus, organiserede forældre og Vipperød Lokalforum, at man i stedet for at få slik på rundturen kunne få et kig på de udsmykninger af forhaver og indkørsler, der var pyntet i dagens anledning.

36 familier eller husstande i Vipperød og de mindre nabobyer Ågerup og Arnakke havde meldt sig, og de forskellige adresser var plottet ind på et kort, så børn og voksne kunne planlægge en rute rundt og på behørig afstand og i små grupper opleve noget af den sædvanlige halloween-stemning.

Maja Sonne Nielsen var blandt de børn, der på den måde brugte en del af både lørdag eftermiddag og aften på at trave rundt i Vipperød.

- Jeg synes faktisk, at det er fint nok på den her måde. I stedet for at få slik rundt omkring får vi det, når vi kommer hjem. Det er også hyggeligt at se, hvordan der er pyntet op de forskellige steder, sagde hun, da sn.dk vovede pelsen og kiggede fordi stationsbyen lørdag aften.

Gårdsplads omdannet til kirkegård Et af de mere spektakulære steder var et hus på Asmindrupvej i udkanten af Vipperød, hvor gårdspladsen var omdannet til en kirkegård med skeletter på vej op ad jorden. Meget kreativt, må man sige.

Andre steder kunne man se afrevne hænder stikke ud af en postkasse, ligesom manden med leen også blev observeret flere steder i Vipperød i løbet af lørdagen.

Og så selvfølgelig de flot udskårne græskår med levende lys til at skabe den helt rigtige halloween-stemning.

Fællesskab med afstand Liv Nørgaard Meinert var en af de forældre, der havde taget initiativ til og været med til at koordinere den alternative halloween i Vipperød. For hende har det været vigtigt, at børnene ikke skulle gå glip af den traditionsrige aften trods corona-restriktioner.

- I forvejen har børnene jo fået aflyst en masse andre ting i løbet af året. På den her måde kan vi holde fast i traditionen, og det er fedt at se, at rigtigt mange i byen har gjort meget ud af deres udsmykning, pointerede hun.

Lokalforum havde også lavet forskellige motiver, som kunne bruges ved udsmykningen, og som børnene måske kunne tælle undervejs. I de enkelte familier har man så kunnet lave aftaler om, at børnene måske fik et bestemt antal stykker slik alt efter, hvor mange hekse, de eksempelvis stødte på undervejs.

Dermed har man trods opdelingen i små grupper og den begrænsede kontakt til andre mennesker undervejs, alligevel lavet noget, som folk i Vipperød på sin vis har kunnet være fælles om, bemærkede Søren Nørgaard Meinert, far og initiativtager, inden han forsvandt i mørket.