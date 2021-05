Se billederne: Klub Aase hyggede i det store telt

Opvisningen foregik i et stort telt, som var åbent i den ene langside, så vinden sørgede for rigelige mængder frisk luft.

Tilsat et glas rosé og almindelig sund corona-fornuft var modeopvisningen i sig selv et vidnesbyrd om, at det nu - langt om længe - igen er tilladt at hygge sig med andre mennesker end ens allernærmeste.