Se billederne: Festival åbnede byens helt nye samlingssted

I bragende solskin kunne Tølløse-borgerne lørdag både indvie og holde festival på byens nye grønne samlingssted, Tølløse Fælled.

Holbæk - 21. august 2021

Der blev festet igennem i Tølløse lørdag, som var en helt speciel dag i byens historie. Intet mindre.

Sidst på formiddagen kunne Tølløse Fælled efter fem årtiers tilløb langt om længe få sin officielle indvielse. Det foregik under stor bevågenhed af flere hundrede Tølløse-borgere på den højst beliggende del af fælleden, som indkredses af Kvarmløsevej, Dalvænget, Rødtjørnevej og jernbanen.

Her vajede de rød-hvide flag over kunstneren Karin Egedes store klima-ur-skulptur, som vel godt kan siges allerede at være blevet et slags vartegn for Tølløse Fælled.

Og senere lørdag eftermiddag og aften rykkede festen lidt længere ned af det skrånende areal, hvor årets Tølløse Festival samlede omkring 1000 mennesker til koncert med en række lokale musikere og ikke mindst det samvær, mange har savnet gennem halvandet års skiftende nedlukninger.

Rammen om åbningen af Tølløse Fælled kunne ikke være skrevet bedre. Og som Steen Bjerregaard fra festival-styregruppen kort og godt udtrykte det allerede midt på eftermiddagen med henvisning til både opbakning og et vidunderligt sensommervejr:

- Det overgår vores vildeste fantasi.

Årtiers ønske opfyldt Tølløse Fælled er, som de fleste borgere i byen vil vide, ikke blevet til hen over natten. Tværtimod har der været både talt om og gjort flere reelle forsøg på at skabe et grønt samlingssted i umiddelbar nærhed af byen i fire-fem årtier.

Men med de seneste års utrættelige indsats fra en række frivillige og velvillige bidragsydere med foreningen Fællesskab Tølløse som omdrejningspunkt, er det lykkedes at få realiseret planerne.

- Det er 50 års siden, at daværende borgmester Wolmer Olsen og Tølløse Kommune købte området. Og 10 år senere - i 1980 - fik én eller anden så ideen til at skrive fælleden ind i kommuneplanen, fortalte Jesper Knudsen, næstformand i Fællesskab Tølløse, og en helt afgørende figur i tilblivelsen af Tølløse Fælled.

Der er blevet løbet mange døre ind, og nogle gange er man også løbet ind i lukkede døre. Men det lykkedes at få Holbæk Kommune til at bidrage med en halv million kroner under forudsætning af, at de lokale selv skaffede 100.000 kroner.

Det gjorde de i løbet af 14 dage, og i alt blev der rejst næsten 230.000 kroner i kontante bidrag fra 136 personer og 24 virksomheder.

Desuden blev det ved invielsen fremhævet, at flere personer også har ydet meget store gratis bidrag i naturalier. Det gælder blandt andre landskabsarkitekt Birgitte Fink, entreprenør Claus Jørgensen og Ebbe Kring, der har doneret træer og buske.

Kan binde byen sammen Lars Qvist (S), formand for projektudvalget for udvikling af lokalområderne, fik æren af at klippe den røde snor over til Tølløse Fælled.

Han kvitterede i sin indvielsestale for det store frivillige arbejde, der er lagt i fælleden, og han så det som udtryk for, at Tølløse-borgerne er rykket sammen om at sikre byens fremtid efter nogle »vanskelige år« med en måske ikke helt ønsket kommunesammenlægning og udvidelse af jernbanen, der skar Tølløse over på midten.

- I har fået et nyt rekreativt område for alle. Det kan være et helle tæt på byen. Og det er måske endnu mere ideelt nu, end da den første tanke blev tænkt. Fælleden vil trække folk mod øst i byen, og det kan være med til at gøre byen mere hel igen efter, at banen delte den i to, bemærkede Lars Qvist.

En pointe som nogle af de fremmødte ved indvielsen godt kunne skrive under på. Mens byens butikker primært ligger vest for jernbanen, kan Tølløse Fælled nu trække mennesker til byens østlige del.

Og det er sådan set allerede sket. For selv om den officielle indvielse fandt sted lørdag, har arbejdet med at anlægge stier, plante træer og i det hele taget gøre området mere tilgængeligt været i gang i en længere periode.

Flemming Sommer, formand for Tølløse Lokalforum, fortalte, at han fra sit hjemmekontor under nedlukningen kunne se, hvor meget Tølløse Fælled blev brugt.

- Det er fantastisk at se, hvor hurtigt I alle sammen tog området til jer. Der gik vel under en halv time fra den første sti var udjævnet, før nogen gik tur på den. Og der er altid nogen, uanset hvornår man kommer her. Og så kan Tølløse Fælled jo også bruges til tivoli, cirkus og sankthansbål, lød det fra Flemming Sommer.

Festival i nye omgivelser Og den første store begivenhed på Tølløse Fælled blev meget passende Tølløse Festival, der i år blev holdt for fjerde gang, siden den blev genoplivet i 2017 efter 18 års pause.

Festivalen har både været holdt ved Tølløse Slot og senest på sportspladsen, men nu er planen, at Tølløse Fælled skal være fast hjemsted for den årlige festival i august.

- Det er et fedt område, og der er mere sjæl her end på sportspladsen. Det giver et andet udtryk til festivalen. Vi er virkelig glade for, at det har flasket sig, så fælleden har stået klar til. at vi kunne holde festivalen her i år. Nu har vi et sted, hvor vi kan være i fremtiden, siger Malene Bilgrav Schmidt fra Tølløse Festivals styregruppe.

Det var ikke kun omgivelserne, der var nye for Tølløse Festival. Også rammerne har været lidt anderledes på grund af corona, som sidste år betød en aflysning af festivalen.

I år har man lavet en mindre udgave med plads til op mod 1000 mennesker, hvor man normalt vil kunne tage imod 2500. Midt på eftermiddagen var der solgt cirka 875 billetter.

- Det er vi virkelig stolte af, og en del af billetterne har vi solgt i dag (lørdag, red.). Vi ved, at der altid er nogen, der køber på selve dagen, siger Malene Bilgrav Schmidt.

For arrangørerne har det været en udfordring at planlægge årets festival, da retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne både skiftede undervejs og kom ret sent i forhold til den nødvendige planlægningsperiode.

- Men det også ok, at vi har et år her, hvor vi ikke lukker helt så mange ind. Det giver os mulighed for at se hvad der fungerer, og hvor vi måske skal ændre noget på den nye plads til næste års festival, lyder det fra Malene Bilgrav Schmidt.

Tølløse Festival drives i meget høj grad af frivillige - det gælder både de omtrent 60 hjælpere og et tilsvarende antal musikere, der primært er lokale og optræder gratis på festivalen.

Et dejligt sted Blandt publikum til festivalen var Ingrid Lequime, der for nylig er flyttet til Tølløse. Festivalen var således hendes første.

- Det er fantastisk, at der er sådan et sted her, og den her festival. Det var jeg ikke klar over, så det er en god overraskelse, siger hun.

Glæden er ikke mindre hos mangeårige Tølløse-borgere.

- Det er et rigtigt lækkert område. Det er anderledes end byparken inde i byen. Der er mere åbent her og flere muligheder, siger Kirsten Andersen, der selv er aktiv i Fællesskab Tølløse.

Hendes mand Kaj Ove Andersen stemmer i.

- Vi kommer helt sikkert til at bruge Tølløse Fælled. Her kan du komme ud at gå en tur uden, at du behøver køre i skoven, konstaterer han.

