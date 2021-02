Se billedserie Karin Lynge (t.v.) fik fredag det første af to vaccine-stik. Det fik hun i vaccinationscentret i Holbæk Sportsby. Foto: Mie Neel

Se billederne: Et lille prik giver stort håb

Holbæk - 26. februar 2021 kl. 16:25 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der er gule og orange veste, hvide kitler og almindeligt »civilt« tøj.

Personalet i vaccinationscentret i Holbæk Sportsby tager sig ganske forskelligt ud og understreger på den måde ganske godt, at de løser mange forskellige opgaver.

Der er vaccinatører, pladsanvisere, sekretærer, blandere og runnere for at nævne nogle af de funktioner, der nu og i de kommende måneder gør deres til, at vi alle forhåbentligt snart kan vende tilbage til en form for normalitet oven på et år med coronavirus.

- Medarbejderne kommer med mange forskellige fagligheder i bagagen, men hér arbejder vi sammen om én fælles ting. Der er meget pio­nerånd over det, for det er ikke noget, nogen af os har prøvet før, siger Anita Rikke Jensen, selv sygeplejerske af uddannelse og nu daglig leder af Region Sjællands vaccinationscenter i sportsbyen.

God start på stress-test Hver dag skabes der nyt håb i vaccinationscentret, men fredag er alligevel en særlig dag. Holbæk er blandt de centre landet over, som »stress-tester« kapaciteten forud for, at mange tusinde mennesker forventes at skulle vaccineres dagligt den kommende tid.

Det betyder, at 1140 mennesker i løbet af fredagen skal have et stik i Holbæk. Det svarer til 108 i timen.

- Det er bare gået fint, og personalet har været så klar fra morgenstunden, siger Anita Rikke Jensen, da sn.dk og Nordvestnyt kigger forbi ved middagstid.

Hun forventer, at centret i Holbæk skal op på at vaccinere et par tusinde om dagen.

Længe ventet stik Ole Gert Pedersen fra Kalundborg er én af de borgere, der havde fået tid til det første af to stik.

- Det er en rar fornemmelse at komme i gang med vaccinationerne. Det har jeg set frem til længe, og nu kan vi se frem til foråret, ligesom butikkerne, der åbner igen, lyder det optimistisk, da han kommer ud fra sportsbyen og med en oplevelse af, at det var gået uden ventetid.

Samme oplevelse har Karin Lynge, Kr. Hyllinge, da hun sidder på en stol i den store hal umiddelbart efter, at hun er blevet vaccineret.

Her skal hun - og alle andre - lige sidde et kvarters tid til observation for eventuelt ubehag.

- Selve stikket var ikke noget særligt, men jeg har set frem til det, siger Karin Lynge.

Tilpasser sig hele tiden Det er 10 dage siden, at vaccinationscentret åbnede i Holbæk Sportsby, og ifølge den daglige leder gør man sig hele tiden nye erfaringer.

- Vi har for eksempel udskiftet skrivebordsunderlaget på de borde, hvor vaccinerne blandes, til en mindre glat type. Det er for at undgå at spilde vaccine. Vi gør alt for at passe på vaccinerne og få mest muligt ud af dem, siger Anita Rikke Jensen.