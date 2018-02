Se billedserie Da skøjtebanen Isrosen til aften bød op til disco-fest, var der plads til alle. Nogle skøjtede hurtigt og sikkert, mens andre måtte vælte et par gange. Disco-festen er et tilbagevendende arrangement, men det var første gang, det blev holdt om aftenen. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Disco-fest på Isrosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Disco-fest på Isrosen

Holbæk - 23. februar 2018 kl. 20:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I farvede lys og til disco-toner fra en DJ pult skøjtede både store og små sammen, da skøjtebanen Isrosen i Holbæk til aften bød op til fest.

- Det er super sjovt, sagde Karla Marum på 10 år, mens hun smilede så stort, at de rødblussede kinder maste sig op under øjnene.

Hun var på skøjtebanen sammen med sin far og storesøster, og selvom de kommer fra Tuse Næs cirka 15 kilometer uden for Holbæk, så er de her ofte.

- Man møder rigtig mange forskellige mennesker, når man kommer her (Isrosen red.) og skøjter. Og det handler ikke om, om man er god, eller om, hvem der er bedst. Det handler kun om at have det sjovt, fortalte Thomas Marum.

Sidst, de var ude at skøjte, var derfor bare for et par dage siden, ligesom Thomas Marum hver onsdag går til ishockey på skøjtebanen. Og det gør ikke spor, at der er udsigter til, at det bliver koldere i vejret de kommende dage.

- Man får nemlig varmen, fortalte Frida Marum, der er storesøster til Karla.

Arrangementet på skøjtebanen Isrosen er et tilbagevendende arrangement, men det var første gang, det blev afholdt om aftenen.

- Det plejer at være vældigt populært, og både de sædvanlige gæster og dem, der er nye på isen, kommer. Så det var for at prøve noget nyt, at vi har valgt at holde det om aftenen denne gang, fortæller Kasper Lomholdt, der er leder af foreningen Sidesporet, der ejer og driver Isrosen.