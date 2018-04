Se billedserie Søndag eftermiddag opførte balletdansere fra Holbæk Ballet Akademi »Tivolifantasier«, som er en hyldest til Tivolis 175 års fødselsdag den 15. august. Forestillingen fandt sted på Holbæk Teater, hvor salen blev fyldt. Foto: Per Buurgaard Christensen

Se billederne: Balletopvisning hylder 175 års fødselsdag

Holbæk - 22. april 2018 kl. 20:52 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En, to, tre fire, en to, tre, fire.

Koncentrationen på scenen er så stor, at man næsten kan fornemme danserne tælle takter, selvom de ikke siger et ord.

Søndag eftermiddag blev kulminationen på et helt års forberedelse, da opvisningen »Tivolifantasier« blev opført på Holbæk Teater.

Forestillingen, som tidligere balletdanser på Det Kgl. Teater Henriette Brøndsholm har instrueret og skrevet koreografien til, er en hyldest til Tivolis 175 års fødselsdag den 15. august.

Men forberedelserne har været undervejs i et år.

- Man går ikke bare ind i en balletsal og danser ballet. Derfor er det at opføre opvisning også meget mere end bare at tage et kostume på, forklarer Henriette Brøndsholm.

Fyldt sal Det hårde arbejde gav dog pote, da forestillingen endelig blev opvist. I Holbæk Teater var salen nemlig fyldt.

Danserne var fem hold fra Holbæk Ballet Akademi, hvor Henriette Brøndsholm underviser. Balletskolen oprettede hun på Stenhus Kostskole i Holbæk i 2015.

Af den grund var blandt andet meget familie mødt op for at støtte de unge balletdansere, hvor cirka halvdelen aldrig havde optrådt med opvisning før.

Ind imellem dansetrinene sang og spillede operasanger Lise-Lotte Nielsen og pianist Henrik Krogsgaard.

Men udover at give gæsterne en musikalsk og oplevelsesrig eftermiddag, var det også et mål for Henriette Brøndsholm at gøre eleverne en erfaring rigere.

- Jeg vil gerne vise, hvor meget arbejde, ballet kræver: At man skal deltage i undervisningen, og at man er afhængig af hinanden. Det er noget, jeg tror, eleverne kan bruge senere i livet, når det gælder om at nå et mål, forklarer hun.

