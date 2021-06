Se billedserie Et af Holbæk-holdene foreviges inden afgangen fra hjørnet af Nygade og Ahlgade. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: 210 kilometer til hygge og rosé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: 210 kilometer til hygge og rosé

Holbæk - 12. juni 2021 kl. 13:33 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Da Danmark lukkede ned i marts sidste år, begyndte Michael Skovgaard, Holbæk, hurtigt at kede sig.

Så fik han en idé, som gradvist greb om sig. Og lørdag var han ankermand på et cykelløb tværs over Sjælland, som ved middagstid tilbød de over 120 cykelryttere en pause i Holbæk.

Løbet trak hyggecykelryttere fra store dele af Sjælland, og de fleste tog hele turen fra Kalundborg over Holbæk, de sjællandske alper, Roskilde, dele af Nordsjælland, inden de satte kurs mod målet, Refshaleøen i København.

Her ventede der musik , mad og rosévin - hvor roseen nærmest er blevet et varemærke for Morten Skovgaards cykelarrangementer.

- Det startede i foråret sidste år, hvor jeg spurgte nogle venner, om vi ikke skulle cykle en tur. Så kunne vi slutte af med rosé og lidt mad hjemme hos mig, fortalte Michael Skovgaard lørdag.

Det blev en succes. Og stille og roligt voksede arrangementerne. Der er mange cykelfællesskaber i Holbæk, men når Michael Skovgaard indkaldte til »fredagshygge«, mødtes man på tværs af fællesskaberne. Konceptet var en god cykeltur efterfulgt af lidt mad og drikke.

Fra Stevns og Møn Den seneste fredagshyggetur 6. juni samlede næsten 100 deltagere, og der kom folk helt fra Stevns og Møn.

- Hen ad vejen blev jeg nødt til at finde steder med mere plads. Sidste gang fik vi lov til at låne terrassen ved Fjordtårnet, hvor vi også havde levende musik, fortæller Michael Skovgaard.

- Så var der nogle, der spurgte, om jeg ikke kunne lave et velgørenhedsløb. Det ville jeg godt - og det blev så til Hop On/Off Tour med 210 kilometer tværs over Sjælland, hvor alle indtægter går ubeskåret til Scleroseforeningen, siger Michael Skovgaard.

Lørdag ved middagstid stod han og en række andre hjælpere klar i Ahlgade i Holbæk til at modtage rytterne fra Kalundborg og til at sende flere lokale hold af sted.

Læge og sygeplejerske Inden de blev sendt af sted, fik de lige en formaning fra Michael Skovgaard:

- Nu har vi kørt i over et år og kun haft et mindre styrt. Det skal vi holde fast i, så gider I ikke lade være med at styrte i dag, lød appellen.

Bortset fra det var rytterne godt dækket ind. Ud over bemandede rastepladser undervejs var der også følgebiler og motorcykler - og både en læge og en sygeplejerske.

I det hele taget var det et stort apparat, som Michael Skovgaard havde stillet på benene - op mod 50 var med som frivillige hjælpere.

Dertil kom assistance fra Holbæk Byforum. Og mange velvillige virksomheder havde doneret både det ene og det andet, så rytternes betaling kunne gå til Scleroseforeningen uden nogen form for fradrag.

- Jeg er dybt taknemmelig over for alle dem, der har hjulpet. Ellers kunne det slet, slet ikke lade sig gøre, fastslog Michael Skovgaard.

Tre gange mere Siden den spæde start i marts sidste år har Michael Skovgaard som ankermand selv lagt rigtig mange timer i hygge-cykelarrangementerne. Lige nu planlægger han yderligere tre gange »Fredagshygge« i juli, august og september.

- Men så tror jeg, at jeg siger stop som ankermand - jeg vil også gerne have mere tid til selv at cykle. Men måske er der nogle andre, som vil gå ind og afløse, forklarede han.

Har man lyst til at være med i fredagshyggen, kan man kigge ind på Facebook - søg efter »Dk's hyggeligst Fredagshygge«.