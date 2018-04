Se billederne: 100 flygtninge og etnisk danske spiste sammen

- Mad giver en følelse af fællesskab, fordi man er sammen om at spise. Og så fører det tit til andre snakke om for eksempel vaner, kultur og religion, forklarer Helle Nielsen, der er aktivitetsleder for integration i Røde Kors Holbæk.

- Så arrangementet her er også for at vise, at man med kontakt til en flygtning kan få en rigtig god ven og en viden om et andet land, som man ikke får ved for eksempel at se TV-Avisen, siger Helle Nielsen.