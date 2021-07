Se billedserie I hjørnet ved kanalen i Kanalstræde mangler det sidste (eller gjorde i hvert fald torsdag eftermiddag), før der kan åbnes for gående på hele promenaden på Krags Brygge. Midt i billedet ses pælene på den ene side af kanalen, hvor der i efteråret skal etableres en gangbro. Foto: Mie Neel

Se billeder: Promenade er tæt på at være helt færdig

Holbæk - 09. juli 2021 kl. 11:39 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Havnefronten i Holbæk er under forandring. Sådan har det efterhånden været i en del år, og det fortsætter nogen tid endnu.

De sidste boligblokke er ved at være beboet, og aktuelt er arbejdet med promenaden på Krags Brygge tæt på at være færdigt. I går manglede afspærringen dog endnu at blive fjernet i den vestligste del ved kanalen, men ellers er der åbent for gående.

I næste uge er der afleveringsforretning mellem entreprenørfirmaet C.G. Jensen A/S og Holbæk Kommune vedrørende kontraktarbejderne. Derefter mangler der endnu nogle opgaver, der er tilkøbt.

De seneste dage er der arbejdet med at fuge de sidste sten på promenaden, fortæller Karsten Nordmand, der er byggeleder for Holbæk Kommune vedrørende arbejderne på havnen.

Som tidligere omtalt var det egentlig planen, at renoveringen af Krags Brygge skulle have været afsluttet midt i maj. En del regnvejr og udfordringer i kajkanten gav nogen forsinkelse.

I anden omgang var en færdiggørelse til 11. juni stillet i udsigt. Det holdt dog heller ikke, men der har de seneste uger været delvist åbent for gående på den 500 meter lange promenade.

Det sidste mangler stadig Selv om arbejdet med belægningen på promenaden er tæt på at være afsluttet, mangler der fortsat andre forhold. Det er blandt andet de steler, der skal sikre, at køretøjer ikke kan køre ind på arealet. Stelerne vil tidligst blive leveret i august. Indtil da sikrer store betonklodser med skilte oven på, at bilerne ikke tager en tur op og ned ad promenaden.

Ladestanderne, der er en kombination med lys i toppen og eludtag til bådene ved kajkanten, ventes også leveret i august, forklarer Karsten Normand.

Der mangler også endnu tilslutning til elnettet, så der kan komme lys i de små spots i hammeren, som er det øverste af kajkanten.

Pæle til stibro er på plads Det er i øvrigt blevet synligt, at et af de næste projekter på havnefronten er etableringen af stibroen over den nordlige del af kanalen i Kanalstræde.

På hver side af kanalen er der rammet ni pæle i jorden. De skal bære broens fundamenter. Arbejdet blev udført i sidste uge og mandag i denne uge. I et enkelt tilfælde stødte en af pælene på noget beton eller en stor sten i jorden, så der måtte rammes en erstatningspæl ned ved siden af.

Pælene blev sat i jorden nu, fordi rammemaskinen ellers først ville være ledig noget senere. Men det bliver først efter sommerferien, at der atter sker noget synligt på stedet.

- Der skal laves fundamenter til broen. Det er der relativt god tid til, for stålvangerne og betonelementerne kommer først i september, fortæller Esben Milling, der er projektleder for Holbæk Kommune.

Han venter, at stibroen kan være færdig i begyndelsen af oktober.

Gravearbejde snart slut I den østlige ende af havnen er der fuld gang i arbejdet med omlægningen af en regnvandsledning, hvilket skal forbedre vandkvaliteten i Ny Havn. I stedet for at have udløb i hjørnet ved Krags Brygge og Filmtorvet kobles ledningen sammen med en regnvandsledning ved Roedsvej.

Arbejdet går tværs over Filmtorvet, mellem biografbygningen og den grønne plæne.

- Her er det positivt, at entreprenøren regner med at have afsluttet arbejdet med de store gravemaskiner og rørene fredag i næste uge. Derefter bliver opgravningerne lukket af med stabilgrus. Der vil blive arbejdet i nogle mindre områder frem til september, hvor der bliver lagt det sidste asfalt på, fortæller Karsten Normand.

Der var ellers varslet, at arbejdet med gravemaskinerne kunne fortsætte frem til sidst i august. Men Søren Kristiansen A/S, Holbæk, ser altså ud til at blive færdig med den del en hel del tidligere. Dermed vil der altså kunne disponeres mere frit i forhold til aktiviteterne på Filmtorvet.

Jordkørsel fra næste uge I den kommende tid vil der dog blive en del kørsel med lastbiler langs den østlige side af Filmtorvet. Det skyldes, at der skal køres jord på det lukkede deponi på Ny Hage.

- Entreprenøren begynder med tilkørslen af jord fra onsdag i næste uge. Fire-­fem lastbiler vil køre i pendulfart, så der vil blive en del kørsel, forklarer Karsten Normand.

Det er Søren Kristiansen A/S, der skal klare kørslen med jord, der hentes fra boligbyggeriet i det tidligere idrætsområde i Holbæk Have. Når påfyldningen af jord har nået vist niveau, skal Miljøstyrelsen foretage opmålinger og godkende arbejdet, før slutafdækningen kan lægges på.

I første omgang bliver der sået græs på Ny Hage, der efter planen senere skal omdannes til en havnepark.