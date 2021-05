Se billeder: Ny stibro er løftet på plads

Se billedserie Stibroen mellem Dampmøllevej og Vølunden/Absalonsvej blev lørdag formiddag løftet på plads med en stor kran. Foto: Kaj Ove Jensen

Holbæk - 29. maj 2021 kl. 13:12 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Lørdag formiddag blev den nye stibro over jernbanelinjen i Holbæk by løftet på plads.

Løftet begyndte kort efter klokken 10.30, og et kvarters tid senere var broen ved at være nogenlunde på plads, i hvert fald manglede den kun at blive sænket en lille meters penge.

Derefter var det et præcisionsarbejde med at få justeret tingene, så alt passede, og det varede frem til omkring middagstid.

Broen forbinder de to lange ramper, som er anlagt på hver side af jernbanen, dels ved Vølunden/Absalonsvej, dels ved Dampmøllevej.

Broen, der efter planen først åbner for fodgængere og cyklister til december, erstatter Dommerstibroen, som blev revet ned i weekenden 31. oktober-1. november sidste år. Det skete samtidig med broen ved Birkevænget, hvor der ikke kommer nogen bro som erstatning.

Den nye bro er leveret af Danpro Steel Construction A/S, Fredericia. BMS var hyret til at løfte broen på plads med en stor kran.

Afløser en mere end 50 år gammel bro Broen afløser den mere end 50 år gamle udgave af Dommerstibroen. På grund af elektrificeringen af Nordvestbanen er det nødvendigt med en større frihøjde under broen. Det ville have været muligt at hæve den gamle bro, men på grund af dens dårlige stand blev løsningen en helt ny bro.

Prisen på 25 millioner kroner fordeles med 16 millioner kroner, som betales af Holbæk Kommune, mens Banedanmark bidrager med de resterende ni millioner kroner.

På grund af arbejdet med broen er der frem til og med søndag indsat togbusser mellem Holbæk og Vipperød. Desuden kører togene mellem Holbæk og Kalundborg med ændrede tider, så de passer med togbusserne.

Den nye bro er cirka 46 meter lang, og cirka fire meter bred. Den er 3,6 meter høj på midten, som er det højeste sted på broen, der vejer omkring 60 tons, fortæller Karsten Rasmussen, der er direktør hos Danpro Steel Construction.

- Broen er produceret i tre enheder, som blev transporteret til stedet for fire uger siden. De tre sektion er svejset sammen på stedet og malet. Nu er broen placeret på midlertidige lejer. Der skal understøbes og hærdes, før lasten bliver flyttet over på de endelige lejer. Det sker i starten af næste uge, forklarer Karsten Rasmusen.

Han tilføjer, at det er bro nummer 10, som virksomheden leverer i år. Direktøren er ikke med hver gang, der monteres en bro, men lørdag var han med i Holbæk.

- Det var specielt, fordi vi fik lov at montere den i dagslys, mens det ellers gerne sker om natten, siger Karsten Rasmussen.