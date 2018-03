Se billeder: Meterlange kajakker indtog svømmehal

Se billedserie Søndag var Holbæk Kajak Klub i Jyderup Svømmehal for at træne i det 30 graders varme vand. Klubben forbereder sig til at sejle på Holbæk Fjord, når forårssæsonen starter. Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk - 11. marts 2018 kl. 21:18 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt kan man møde både bademåtter og badedyr, når man tager en tur i svømmehallen.

Men søndag havde Holbæk Kajak Klub taget både padler og kajakker med.

- Det er jo dejligt, når vandet er så varmt, forklarer klubbens formand, Birgit Svarre.

Og varmt, det var det. For klubben var taget i Jyderup Svømmehal, og her måler vandtemperaturen fast 30 grader i det cirka 312 kvadratmeter store bassin.

I vandet skulle klubbens medlemmer træne op til forårssæsonen, hvor de igen skal ud og ro på Holbæk Fjord.

Der blev derfor både øvet balance, indfangning af tabte padler og metoder til at komme op i kajakken igen, hvis den pludselig vælter.

- Vi vægter sikkerhed meget højt, så vi har aldrig haft nogen ulykker i klubben. Men andre steder sker det en gang imellem, at folk kommer galt afsted. Det er især, hvis de ikke er særligt øvede, siger Birgit Svarre.

Et sjældent frirum Når klubben starter sin roskole op den 1. maj, lærer alle derfor de grundlæggende ting først. Og så skal man godkendes, før man får lov til at ro alene ud.

- Det er for eksempel et krav, at man kan svømme 600 meter, forklarer formanden.

Derudover er det vigtigt at se på vejret, når man ikke bare plasker rundt i en svømmehal, siger Birgit Svarre. For selv en smule vind kan få en kajak til at kæntre.

- Det perfekte vejr, det er jo, når fjorden er spejlblank og solen skinner, påpeger hun.

Og det er nu også lidt sjovere at komme rigtigt ud at ro i kajak, end det er at plaske rundt i en svømmehal. Ude på vandet er der nemlig et sjældent frirum, mener en af kajakklubbens medlemmer.

- Man ser naturen på en anden måde, end man gør fra en skovsti, og der er ikke nogen opvask at tage, siger Peter Christensen.

- Man melder sig på en måde ud et øjeblik fra hele den tekniske og travle hverdag, vi lever i. Folk kan ikke få fat på en. Så man er virkelig i nuet, uddyber han.