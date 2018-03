Kundby Idrætsforening lånte søndag Svinninge Sportscenter til at afholde gymnastikopvisning. Her kom mange tilskuere - og flere end sidste år.

Se billeder: Gymnastikopvisning lokkede flere tilskuere til

Da Svinninge Sportscenter søndag afholdt gymnastikopvisning for anden gang på samme weekend, var det med Kundby Gymnastikforening på gulvet. Og her manglede ikke noget.

Hun peger derfor på, at dette års gymnastikopvisning har haft et særligt flot fremmøde. Noget, som kun har været muligt, fordi foreningen har kunnet bruge sportscenteret i Svinninge.

- Vi har selv en hal, men den er bare ikke stor nok. Måske ville vi lige kunne være der med et hold på skift på gulvet, men så ville vi ikke have plads til tilskuere. Og så er det jo ikke særlig sjovt, forklarer formanden.

Hun har trænet gymnastik i Kundby Gymnastikforening i et år. Og søndag var det hendes anden optræden nogensinde. Tidligere har hun nemlig været i Kalundborg for at optræde.

- Men det er jo virkelig dejligt, at der er mulighed for også at støtte sit lokalområde ved at kunne komme til et arrangement som dette, når vores egen hal i Kundby ikke er stor nok, fortæller Anita Haarbæk, som er mor til Lærke.