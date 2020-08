Foto: Per Christensen

Se billeder: Fin repremiere på fjordsvømning

Efter kun et enkelt år uden Holbæk Fjordsvøm mellem Holbæk og Hørby blev begivenheden søndag genoplivet i det varme vejr.

For første gang stod Holbæk Svømme Klub som arrangør. Det skete dog med god hjælp fra flere andre foreninger og frivillige, hvoraf nogle har flere års erfaring med begivenheden.

64 deltagere gennemførte turen, og det tal var Sussi Munch godt tilfreds med. Sussi Munch er udviklingskonsulent og koordinator i Holbæk Svømme Klub, og hun har været primus motor i arbejdet med at få genoplivet traditionen.

Hun peger på, at det ikke var gået uden en masse sparring med Jacob Antvorskov, som har været med før. Det samme har Jacob Flintholm, der nu er afdelingsleder i Holbæk Grønne Lunge, HGL (tidligere Naturskolen). HGL bestyrer Grejbanken, som blandt andet har de bøjer, der bruges til at afmærke banen i fjorden.

Jacob Flintholm var desuden med til at genoplive fjordsvømningen i 2012 efter flere års pause. Både han og Jacob Antvorskov har således stor erfaring fra deres deres arbejde i de år, hvor produktionsskolen NV-Pro Campus stod for arrangementet indtil konkursen i foråret 2019.

Ligesom tidligere er det også Sidesporet, der stiller faciliteterne til rådighed på Søbadet Venedig. Her var der start og mål for den lange distance på 3,8 kilometer. Der var desuden mål for den korte distance på 1,8 kilometer, som havde start på Hørby Havn.