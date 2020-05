Sarah fra Holbæk er hjerteløber

Region Sjælland og Region Syddanmark er lige kommet med, og dermed er TrygFondens Hjerteløberordning blevet landsdækkende. I Region Sjælland er der omkring 7.700 hjerteløbere, der via en app og via Alarmcentralen kan blive kaldt til hjælp, hvis der sker et hjertestop et sted, hvor de er i nærheden.