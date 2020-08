Sanne Salomonsen giver to koncerter i Rotationen den 5. september. Det har udløst en portion ekstra billetter og løst nogle af udfordringerne med forsamlingsforbuddet. PR-foto.

Sanne Salomonsen dobler op

Holbæk - 26. august 2020 kl. 08:18 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er den værste situation for en koncertarrangør at måtte fortælle publikum, at der ikke er plads til dem til den koncert, de har købet billetter til, siger Sidesporets musik- og projektansvarlige Niels Bo Sohl Christensen, som fik lidt ekstra travlt, da det blev klart, at Regeringen sammen med Folketingets øvrige partier var blevet enige om, at forlænge forsamlingsforbuddet på 100 personer til og med den 31. oktober.

Selv om der også står i aftalepapiret, at man ved udgangen af september vil vurdere, om der er grundlag for at lempe forbuddet tidligere, betød forlængelsen, at Sidesporets Musikklub måtte sende mails til omkring 50 af dem, der havde købt billetter til koncerten med Tørfisk fredag den 4. september.

- Vi kan i alt - inklusiv band, frivillige og lyd- og lysfolk - være 142 personer i Rotationen. Det betyder, at vi måtte skrive til de publikummer, der ikke bliver plads til. Vi gjorde det efter først-til-mølle-princippet, så dem der har købt billet først, er dem, som kan komme til koncerten, forklarer Niels Bo Sohl Christensen. Som kompensation til resten gav Sidesporets Musikklub - udover at refundere pengene - 100 kroner til en anden koncert.

- Vi har allerede den næste Tørfisk-koncert i kalenderen den 10. september 2021, så nogen har valgt at købe billet der i stedet for, forklarer musikklubformanden.

Den næste koncert i Sidesporets koncertkalender for efteråret er med Sanne Salomonsen lørdag den 5. september. Her er det lykkedes at få Sanne Salomonsen til at give to koncerter i stedet for én på dagen.

- Det var fantastisk at få Sanne Salomonsens tilsagn om at doble op, så der nu både er den allerede planlagte koncert klokken 20 og en ekstra om eftermiddagen klokken 16. På den måde får dem, som vi ikke ville kunne lukke ind i følge reglerne, alligevel mulighed for at opleve Sanne, konstaterer Niels Bo Sohl Christensen og tilføjer, at der med dobbeltkoncerten også er kommet nogle nye, ekstra billetter til salg på hjemmesiden.