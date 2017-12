Sangerinde bryder med Fede Finn

Ifølge Ekstra Bladet har Katrine Daugaard besluttet at forlade bandet, fordi hun ikke længere kan stå inde for dét, der sker på scenen, ligesom hun er utilfreds med kommunikationen i bandet om blandt andet job-booking af det populære orkester.

Lennart Johannessen har tidligere fortalt om, at han gik gennem et sygdomsforløb, og overfor Ekstra Bladet angiver Katrine Daugaard, at hans sygdom spiller en vigtig rolle for hendes beslutning om at forlade »Fede Finn«.