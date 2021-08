Sangene kom fra hjertet og sad præcis hvor de plejede at være

Se billedserie Tina Dickow og band gik på scenen fredag aften med en lille frygt. Kunne de huske at lytte til hinanden og spille foran et live publikum? Det kunne de, publikum mærkede både fredag og lørdag, at Dickow og band var helt i sync, og musik og sange kom fra hjertet, som de plejer. Foto: Margit Pedersen

Holbæk - 15. august 2021

Hjertestorm er titlen på en ny sang om tanker og følelser under en lang pandemi og nedlukning. Og en storm af hjerter bankede for og med Tina Dickow og band lørdag aften i haven på Dorthealyst ved Knabstrup.

For mange blandt publikum var det første koncert i halvandet år. Også for sanger og musikere var det nyt igen at stå foran et live-publikum, da de fredag aften spillede den første af to koncerter. Kunne de huske, hvordan det er at optræde og spille sammen?

Det kunne de, sangene sad præcis, hvor de plejede at være, og haven var den perfekte ramme for mødet med to gange 500 levende publikummer.

I koncertunderskud Tak fordi I kom, lød fra scenen. Tak fordi du kom, var svaret fra publikum, hvor mange kom langvejs fra. For det var hendes to eneste koncerter i Danmark i år.

- Vi plejer at være til Smukfest i Skanderborg og er i koncertunderskud. Vi kan begge lide Tina Dickow og besluttede, at den koncert skulle vi til, lød det fra Stine Bang Iversen.

Sammen med Mia Kyhnel havde hun købt billet og var taget fra Søborg til Knabstrup.

Line Ussing fra Hillerød havde ikke købt billet og anede heller ikke, hvor hun var, eller hvad hun skulle høre. Efter flere aflyste bryllupper satser hun og kæresten på den 2. oktober, og veninderne tog chancen og bortførte hende til først skydning i Tuse Skytteforening og derfra til koncert.

Fra halm til have Torsdag aften var der koncert med Folkeklubben, som Peter Vaarbjerg og Anders Andersen, begge Jyderup, også havde købt billet til.

- Man skal støtte lokale initiativer, men da koncerten rykkede til torsdag, kunne vi ikke. Nu glæder vi os til Tina Dickow, lød det fra de to koncertklare mænd iført regnslag og med øl i genbrugskrus.

Det regnede inden koncerten, men under blev det heldigt nok kun til lidt dryp.

Peter Sørensen, Knabstrup Teglværk og indehaver af Beatbox Booking, er manden bag koncerterne.

Oprindelig var der planlagt 12 koncerter hver med plads til 500 gæster i en koncertsal bygget op af halmballer på en ridebane.

Men som mange andre arrangører oplevede han, at publikum enten havde andre planer eller ikke var koncertparate.

I stedet for helt at aflyse blev det til tre koncerter i haven. Og han må gerne låne haven til koncerter næste år, det fungerer så godt, lød det fra Kate Seidenfaden, der sammen med sin mand Kristoffer Seidenfaden ejer Dorthealyst.

- Det har været tre fantastiske koncerter og aftener i fantastiske rammer, så det er let at begynde at tænke »i næste år«. Men der er intet afgjort, vi skal først mærke efter, siger Peter Sørensen.

Vi er hans kone og to børn. Det har været et familieprojekt med god hjælp af venner og bekendte.

Han gik med egne ord selv i fælden og tænkte undervejs, at det og det skal ændres næste år. Og mange også lokale meldte ud, at de var friske på at være med til næste år.

Men koncerterne på Dorthealyst blev til i og som reaktion på en coronapandemi med mange aflyste festivaler og koncerter.

- Jeg regner med, at alt er normalt i sommeren 2022. Derfor handler det ikke kun om at have lyst og finde energien, det skal passes ind i mit normale arbejde med en masse koncerter og festivaler, tilføjer Peter Sørensen.