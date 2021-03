Samvær og suppe på skemaet på Stenhus

Otte klasser fra 1. og 2.g havde fået lov til at møde ind i går. De resterende på de to årgange møder ind på forskellige dage i løbet af denne uge. Som et led i genåbningen må ikke-afgangsklasserne nemlig kun komme i skolen én dag om ugen. Og undervisningen skal foregå udendørs.

- Men det har været koldt at være ude. Så vores kantine har lavet tomatsuppe til alle eleverne. Dels for at gøre det lidt festligt, dels som en form for belønning og for, at de ikke skal forkomme, forklarer Peter Fink , som igen understreger, at det har været fantastisk at se både elever og lærere.