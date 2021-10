Se billedserie Sporting 43 er en fodboldklub i København, men med en grundstamme af medlemmer med rødder i Holbæk og Odsherred. Foto: Morten D. Christensen

Sammenhold i hjemstavnens navn

Over 40 unge mænd - de fleste med rødder i Holbæk og Odsherred - har deres egen fodboldklub i København. Sporting 43 hjælper tilflyttere med at få et netværk i hovedstaden.

Holbæk - 04. oktober 2021 kl. 05:53 Af Morten D. Christensen

Projektørlysene er tændt, men den snart putteklare aftensol kaster stadig lidt skær over den københavnske efterårshimmel.

På kunstgræsbanen i Kløvermarken på Amager - et gigantisk træningsanlæg med endeløse rækker af fodboldbaner - okser vel omkring 15 unge mænd denne aften rundt i kampen om bolden.

De tilhører serie 4 fodboldklubben Sporting 43, og det særlige ved netop den klub er, at hovedparten af medlemmerne godt nok bor i hovedstaden, men har rødder primært på Holbæk-egnen og i Odsherred. De er flyttet fra hjemstavnen typisk for at studere eller arbejde.

- Det begyndte, da nogle fulde gutter var i byen i København og kom til at tale om, at de spillede i fodboldklubber, men uden at føle noget særligt tilhørsforhold til klubberne rundt omkring i København. Dér blev ideen til Sporting 43 født, siger Emil Guldborg, der var med til at stifte klubben i 2019.

Venner og venners venner Tallet 43 i klubnavnet er en reference til postnummer 4300 Holbæk. Selv spiller Emil Guldborg med nummer 43 på ryggen, men både han og klubbens formand, Djani Pletilic, der også stammer fra Holbæk, understreger, at alle er velkomne.

I dag tæller Sporting 43 cirka 45 medlemmer, hvor af 30 er aktive spillere, i alderen cirka 19 til 30 år. Nogle har erfaring fra divisionsniveau, andre fra seriebold. De øvrige medlemmer er med på sidelinjen og dermed også med til at skabe en god atmosfære og en stærk klubånd.

- Vi ser også hinanden meget i fritiden og holder flere fester i løbet af året. Nogle er gamle venner fra langt tilbage i tiden, og nogle har måske kendt hinanden perifært i Holbæk, men er blevet venner gennem klubben. Og nogle har lært hinanden at kende udelukkende gennem klubben, siger Djani Pletilic.

Sporting 43 træner en gang om ugen, og siden starten i 2019 er det kun gået fremad for de nordvestsjællandske eksil-fodboldspillere. Klubben spiller nu i serie 4 efter at være startet en række lavere, og den sportslige succes ser ud til at fortsætte. I

Lørdag vandt holdet således 5-2 over et midterhold, og Sporting 43 er aktuelt ét point fra en oprykningsplads til serie 3.

- Vi satser på at rykke op igen. Jeg synes, kvaliteten af vores hold bliver større og større, lyder det fra formand Pletilic, der selv er aktiv på banen.

Hjælper hinanden Og at dømme ud fra træner Kristian Bojesens engagement i træningen og krav til spillerne, handler det ikke om bare at få overstået træningen og så knappe nogle dåsebajere op.

- Vi er et hold med fokus på venskab, men også med sportslige ambitioner, hvor vi går til den på træningsbanen. Og så er vi en klub, hvor vi hjælper hinanden, hvis nogen har brug for hjælp til et eller andet. Det betyder meget her i klubben, siger Kristian Bojesen.

Emil Guldborg fremhæver også, at Sporting 43 er et sted for tilflyttere til København fra Holbæk og omegn. Her kan man skabe sig et netværk i København, hvis man ikke på forhånd kender så mange.

- Vi har alle en fælles identitet i 4300 Holbæk, og selvfølgelig også i omegnen af Holbæk. Det er også derfor, at jeg tror på, at vores klub holder på lang sigt, fordi vi har et fælles udgangspunkt. Men her er også plads til andre, der vil være en del af det fællesskab, lyder det fra medstifteren af Sporting 43.