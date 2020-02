Samkørsel skal udbredes i Holbæk Kommune. Det skal en ny app være med til, og kommunen vil give en hjælpende hånd til de første lokalområder, der vil være med.Pressefoto

Samkørsels-app får en hjælpende hånd

Holbæk - 08. februar 2020 kl. 06:20 Af Palle Mogensen

Er der nogle lokalområder, som gerne vil arbejde på at få udbredt samkørsel, så er Holbæk Kommune klar til at give en hjælpende hånd.

Det sker i forbindelse med lanceringen af samkørsels-appen NaboGo i de tre kommuner Holbæk, Kalundborg og Slagelse.

Holbæk Kommune regner med at vælge tre til fire lokalområder ud, som viser interesse og engagement i samkørselsordningen.

Lokalområderne vil dernæst få hjælp til at gøre appen og ordningen kendt i området, så chancen for, at der bliver sat noget i gang, dermed bliver større.

- Vi har i kommunen et målrettet fokus på at skabe stærke, levende lokalområder, som både kan tiltrække og fastholde borgere. Lokalområdernes sammenhængskraft og muligheden for at kunne komme til og fra sit hjem er afgørende faktorer for at sikre bosætningen i kommunens mindre byer. Samtidig kan ordningen være med til at reducere den samlede Co2-udledning i kommunen, lyder det i en pressemeddelelse fra John Harpøth, der er viceborgmester og formand for Udvalget for klima og miljø i Holbæk Kommune.

Samkørsels-appen fungerer på den måde, at man angiver, hvor man er, og hvor man skal hen.

Dernæst søger man et lift, og er der så en bilist, der alligevel skal den vej, så kan de to få kontakt med hinanden via appen.

I appen bliver der oprettet lokale NaboGo-stoppesteder, så chauffør og passager hurtigt kan finde hinanden.

En mindre betaling Det kommer til at koste penge at benytte sig af samkørslen.

Men der er tale om mindre beløb.

Der lægges således op til, at der betales en krone til føreren af bilen pr. kilometer for de første 10 kilometer.

Dernæst koster det 75 øre for de næste 10 kilometer, og er turen på mere end 20 kilometer, bliver prisen 50 øre for de sidste kilometer.

- Prisniveauet signalerer, at der mere er tale om nabotjenester end forretning. De bilister, der samler en op på vejen, bliver ikke rige af det. Men omvendt er det et fint tilskud, hvis man alligevel er ude at køre, fortæller John Harpøth.

Nemmere at komme rundt Lanceringen af NaboGo skal på sigt gøre det nemmere for folk i yderområderne at komme rundt, hvis de ikke har en bil.

For den offentlige trafik kan være noget sparsom, og det kan derfor være svært at komme ind i en større by og handle uden at skulle bruge lang tid på det.

Samtidig kan samkørslen også betyde, at flere bilister kører sammen, så udledningen af CO2 i kommunen dermed reduceres.

Lokalområder, der er interesserede i at få gang i samkørsel via NaboGo kan kontakte kommunen på mailadressen smejl@holb.dk.