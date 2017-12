Samarbejde skal hente millioner

Rimeligudligning.nu blev startet af seks østjyske kommuner, og de har i en årrække lavet analyser og beregninger, som viser, at udligningssystemet ikke lever op til sit formål - nemlig at udligne de økonomiske forskelle i landets kommuner. Meget forsimplet fortalt omfordeler staten via udligningssystemet penge kommunerne imellem med det formål at give dem mere ensartede økonomiske vilkår.

- Vi har i Holbæk Kommune de seneste år oplevet, hvordan den eksisterende ordning har urimelige kriterier indbygget. De gør, at Holbæk Kommune bliver hårdt ramt. Derfor har vi kæmpet for, at den nye reform får rettet op på de urimeligheder, så vi bliver ligestillet med de andre kommuner. For det har kostet Holbæk Kommune mange penge, at vi ikke er ligestillet, siger Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard (V).

- Så når jeg er gået ind i det her på et tidligt tidspunkt, så er det for at sikre, at ordningen bliver ændret. For det er et rigtigt vigtigt vilkår for, hvilke muligheder vi har i Holbæk Kommune. Uagtet at vi ikke kender beløbets størrelse, så ligger der potentielt en forbedring af vores økonomiske vilkår på et trecifret millionbeløb, fortæller han.