I Holbæk Sportsby er der åbnet et stort vaccinationscenter. Det har medført, at at en række foreninger på stedet har fået andre lokaler i byen.

Samarbejde sikrer genhusning af foreninger

Efter i en kortere periode at have været »hjemløse«, er der nu fundet en løsning om genhusning for de berørte foreninger. Det er sket med fælles hjælp fra de berørte foreninger, Stenhus Gymnasium og Realskolen i Holbæk

- Der skal lyde en stor ros til foreningerne for deres fleksibilitet i denne proces. Vi ved, at de drømmer om snart at få et halgulv under fødderne og vi håber, at tiden snart er til det. Takket være Stenhus Gymnasium og Realskolen er rammerne til at dyrke idræt i hvert fald til stede, når vi kan lukke op igen. Uden dem var vi ikke nået i mål, udtaler Ole Hansen (S), der er formand for kultur- og fritidsudvalget, i en pressemeddelelse.