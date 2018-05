Salon Mille - fra top til tå - i Svinninge

- Jeg er superglad for denne mulighed, for jeg er enlig mor til tre og vil gerne være mere tilgængelig for mine børn. Det er ikke fordi det er nyt for mig at have egen salon, for jeg har været selvstændig frisør i 20 år. Nu har jeg købt min venindes hus i Svinninge og kan drive min frisørsalon her, men adskilt fra beboelsen. Matriklen har i mange år har været arbejdsplads for min veninde, fodterapeut Carina Ferslev, der også har ejet huset. Hun fortsætter med at drive sin virksomhed, så vi har et lokale hver, men under det fælles navn »Salon Mille - fra top til tå«, siger frisøren.