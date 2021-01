Salget går strygende i populær udstykning

- Vi var ikke et sekund i tvivl, da boligerne først kom til salg; her skulle vi bo. Jeg selv er fra Jylland og Victoria er fra Nordsjælland, så det er oplagt for os at bosætte os i et lokalsamfund med et godt fællesskab, og hvor indkøb, idræt, dagtilbud og skole fungerer rigtig godt. Samtidig glæder vi os helt vildt til at møde alle vores naboer, som vi allerede har en god fornemmelse af, hvem er, via vores Facebook-gruppe for bofællesskabet. Her deler vi gode idéer og tanker med hinanden, præsenterer os for hinanden og i det hele taget glæder os sammen til vi kan modtage nøglerne til vores drømmeboliger, fortæller Lasse Bonde.