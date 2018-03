Se billedserie Saido Yusuf Aynte fra Somalia er i IGU-forløb hos Region Sjælland på Holbæk Sygehus.

Saido er glad for ny mulighed

Holbæk - 02. marts 2018

Det gør en forskel på flere måder, når 35-årige Saido Yusuf Aynte fra Somalia går på arbejde hver dag klokken syv og gør rent på Holbæk Sygehus. Foruden det at hun udfører et job og tjener sine egne penge, hjælper det hende også med at holde alle tankerne om sin egen og familiens situation i skak.

- Jeg er glad for at gå på arbejde, siger hun med et stort smil.

Saido Yusuf Aynte, der har været i Danmark som flygtning i tre et halvt år, er på integrationsuddannelsen (IGU), der blev oprettet i 2016 som et treårigt forsøg og er en kombination af lønnet praktik og skoleophold. Aktuelt er ni personer i et aktivt IGU-forløb i Holbæk Kommune, og yderligere fire borgere er på vej ud i forløbet, der varer to år.

Foruden de tre Holbæk-borgere, der er elever i Region Sjælland, er seks ude i forløb i private virksomheder, og lige nu arbejder kommunens projektleder Ibrahim Benli på at få besat fire ledige IGU-pladser hos transportfirmaet Frode Laursen i Jyderup.

I alt har man i Holbæk sat 13 IGU-forløb i gang, hvoraf de fire er blevet stoppet af forskellige årsager. Blandt andet er et IGU-forløb blevet erstattet med en almindelig ansættelse.

