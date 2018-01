Sagen er stadig bøf hos Jensens

- De sidste par år har vi prøvet en række andre tiltag og på nogle punkter bevæget os lidt væk fra det oprindelige koncept i retning af café- og brasserie-stilen. En stor Megafon-undersøgelse viser, at flertallet af de adspurgte ønsker, at vi vender tilbage til at være det velkendte bøfhus, så det, vi tilbyder indenfor, svarer til det, som står på facaden.

- Vi er jo en del af en kæde men har spillerum på den måde, at vi kan give en ekstra god service og have et velfungerende køkken, som laver de helt rigtige og perfekte bøffer, fortæller Andreas Faurskov Pedersen, der har været chef i Jensens Bøfhus siden 2010 og er udlært i kæden, hvor han startede med et fritidsjob som opvasker. - Vi er glade for, at vi her i Holbæk er den restaurant i hele kæden, som har færrest udskiftninger i personalet. Den stabilitet, det giver, er helt sikkert en fordel for vores gæster, peger han på.