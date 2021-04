Den nu 21-årig mand er blandt andet tiltalt for at køre venstre om i rundkørslen ved Skovvejen/Cementvejen i udkanten af Jyderup. Foto: Per Buurgaard Christensen

Sag om vanvidskørsel gennem by trækker ud

Holbæk - 08. april 2021 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Mens en nu 21-årig mand står tiltalt for at køre tæt på 150 km/t. på Skovvejen ved Jyderup og efterfølgende tordne gennem byen til fare for 11 personer, har selve retssagen om episoden 25. juni 2018 kørt i et noget mere adstadigt tempo.

Og onsdag måtte Retten i Holbæk på grund af sygdom så opgive planen om at afsige dom i den snart tre år gamle sag.

Ifølge anklagerfuldmægtig Anne-Mette Olsen udestår der en smule bevisførelse, inden parterne skal procedere og retten slutteligt afgøre sagen.

Det skulle være sket onsdag, men med aflysningen arbejder man nu på hurtigst muligt at få berammet et nyt retsmøde, oplyser Anne-Mette Olsen.

Hasarderet kørsel Den i dag 21-årige mand, der i juni 2018 var 18 år, er blandt andet tiltalt for at forvolde fare for 11 personers liv eller førlighed i forbindelse med, at han forsøgte at køre fra politiet, som ville standse ham efter en markant hastighedsoverskridelse på Skovvejen.

Jagten gik ind gennem Jyderup by, og ifølge anklageskriftet måtte et par med en barnevogn løbe over vejen for ikke at blive ramt af den 18-årige bilist, som allerede på det tidspunkt var frakendt kørekortet.

Oprindeligt var retssagen berammet til start i november 2019 - i forvejen næsten halvandet år efter selve episoden - men den blev også dengang udsat på grund af sygdom.

Siden har der været holdt retsmøder i sagen, men der vil altså formentligt gå i nærheden af tre år, før sagen finder en juridisk afgørelse i byretten.

