Sag om udnyttelse af udenlandske bygningsarbejdere skrumper

Der bliver alene rejst tiltale for overtrædelse af udlændingeloven i sagen fra Holbæk, hvor et byggefirma har været sigtet for blandt andet menneskehandel, skriver Fagbladet 3F.

Holbæk - 03. september 2021

Til december er det fire år siden, at en række forskellige myndigheder i forbindelse med en fælles aktion rettet mod social dumping kom forbi en byggeplads på Torpet i Holbæk.

Det blev begyndelsen til det, der omtales som »Holbæk-sagen«, og som Fagbladet 3F har dækket intensivt lige siden. Dagbladet Nordvestnyt har også flere gange omtalt sagen.

På byggepladsen på Torpet mødte myndighederne to pakistanske brødre samt en tredje pakistansk mand - alle tre bygningsarbejdere.

Der opstod mistanke om, at der ikke var orden i forholdene mellem de ansatte og deres arbejdsgiver, byggefirmaet DK Builders ApS fra Knabstrup, som efterfølgende er blevet tvangsopløst af andre årsager.

Mistanken er, ifølge Fagbladet 3F, blandt andet gået på, at brødrene fik helt ned til kun 2000 kroner om måneden for deres arbejde i Danmark, selv om de angiveligt i deres ansættelseskontrakter skulle være lovet mellem 33.000 og 35.000 kroner månedligt.

Sigtelser frafaldet Siden har sagen været behandlet hos først Midt- og Vestsjællands Politi, der har stået for efterforskningen i sagen, og siden har anklagemyndigheden været inde over for at beslutte, om der er grundlag for at rejse straffesag.

Og ifølge Fagbladet 3F står det nu klart, at en kommende retssag alene vil handle om mulig overtrædelse af udlændingeloven.

Mistanken om, at de tre pakistanere kunne være ofre for menneskehandel og åger - udnyttelse af en persons økonomiske afhængighed - har ikke fundet vej til sagens anklageskrift.

Det er konsekvensen af, at Statsadvokaten i København i sidste uge afviste en klage fra de pakistanske brødres bistandsadvokat.

Han havde bedt statsadvokaten om at ændre beslutningen hos anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi om ikke at tiltale DK Builders ApS og selskabets nu forhenværende ejer og direktør for menneskehandel og åger.

Med afgørelsen fra statsadvokaten er der ikke flere klagemuligheder, og dermed bliver der ikke ændret i anklageskriftet.

Ifølge Fagbladet 3F har Center mod Menneskehandel ellers vurderet, at de to pakistanske brødre og deres landsmand var ofre for netop menneskehandel.

Men anklagemyndigheden føler sig ikke tilstrækkeligt sikker på, at beviserne rækker til at overbevise en domstol om, at der er tale om menneskehandel, og derfor har man ikke rejst den tiltale.

Kræves idømt en bøde Det har ikke været muligt for Nordvestnyt at se sagens anklageskrift. I august fik avisen afslag på aktindsigt med henvisning til, at anklageskriftet endnu ikke er forkyndt for den tiltalte, ligesom der heller ikke er berammet et tidspunkt for retssagen.

Fagbladet 3F har dog kendskab til indholdet i anklageskriftet, og i artiklen publiceret torsdag fremgår det altså, at der kun bliver rejst tiltale for overtrædelse af udlændingeloven i forbindelse med, at bygningsarbejderne ikke fik den aftalte løn, som blandt andet var grundlaget for, at de kunne få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Fagbladet skriver desuden, at anklagemyndigheden vil kræve den tiltalte ejer idømt en bøde af ikke oplyst størrelse.

