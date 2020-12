De pakistanske brødre var blandt andet med ved byggeriet af parcelhuse på Torpet i Holbæk. Fotoet er fra februar 2018, og personerne på fotoet har ikke noget med underbetalingen at gøre.

Send til din ven. X Artiklen: Sag om menneskehandel trækker ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sag om menneskehandel trækker ud

Holbæk - 10. december 2020 kl. 18:08 Kontakt redaktionen

Mere end tre år er der gået, siden politiet rettede søgelyset mod pakistanske bygningsarbejdere, der har tjent ned til omkring 2.000 kroner om måneden i løn hos deres arbejdsgiver i Danmark, skriver Fagbladet 3F.

Og i juli 2018 modtog politiet fra en offentlig myndighed en anmeldelse om mulig menneskehandel over for flere af disse pakistanere, der har arbejdet på byggerier i Holbæk.

Men det er stadig uafklaret, om der vil blive rejst tiltale i en straffesag i den såkaldte Holbæk-sag. Og det vækker kritik hos 3F:

- Det er aldeles utilfredsstillende. Et sagsforløb på foreløbig tre år er helt ude i hampen, siger forbundssekretær Henning Overgaard til Fagbladet 3F.

3F har hjulpet to pakistanske bygningsarbejdere Shabbir Hussain og Basharat Hussain med at få i alt godt 660.000 kroner fra Lønmodtagernes Garantifond. Beløbet dækker manglende løn, pension og feriepenge under deres ansættelse i 2017 og 2018 hos DK Builders ApS, Mørkøv.

Arbejdsretten dømte i marts 2019 DK Builders ApS til at betale lidt over 2,3 millioner kroner til 3F. Men det er ikke sket. Efterfølgende er Madasar Ahmed blevet idømt en konkurskarantæne på to år for sin ledelse af DK Builders ApS. Ifølge Retten i Holbæk har han udvist »groft uforsvarlig forretningsførelse«, skriver fagbladet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at sagen om mulig menneskehandel ligger til juridisk vurdering hos anklagemyndigheden. Til kritikken fra 3F skriver advokaturchef Susanne Nielsen til Fagbladet 3F:

- Jeg kan helt generelt oplyse, at der er tale om en sag af en vis kompleksitet, som det derfor også tager tid at efterforske og vurdere. Sagen har været under juridisk vurdering gennem en længere periode i anklagemyndigheden, og der forventes taget endelig stilling til tiltalespørgsmålet i første kvartal 2021.

Ifølge 3F viser sagen, at det er afgørende, at et kommende forlig om politiet ender med en styrket indsats imod grov arbejdskriminalitet.

- Det kræver specialiseret mandskab med hensyn til både afdækning, efterforskning og en koordineret politiindsats. Fokus skal ikke være på en udenlandsk arbejders eventuelle manglende arbejdstilladelse, men på bagmanden og organiseringen af illegal arbejdskraft, siger forbundssekretær i 3F Henning Overgaard.

Han mener, at der også er brug for bedre vilkår for anklagemyndigheden.