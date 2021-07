De pakistanske brødre var blandt andet med ved byggeriet af parcelhuse på Torpet i Holbæk. Fotoet er fra februar 2018, og personerne på fotoet har ikke noget med sagen at gøre. Foto: Christina Quist

Sag om menneskehandel droppes

Holbæk - 17. juli 2021 kl. 17:49

Center mod Menneskehandel har tidligere vurderet, at to pakistanske bygningsarbejdere har været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. Og to byggebosser har været sigtet for menneskehandel i sagen. Men der bliver ikke nogen straffesag imod pakistanske byggearbejderes tidligere arbejdsgivere for overtrædelse af straffelovens paragraf om menneskehandel.

Det fremgår af nye breve fra Midt- og Vestsjællands Politi til de to pakistanere, der har tjent ned til omkring 2000 kroner om måneden i løn. Det skriver Fagbladet 3F.

Afgørelsen er truffet af anklagemyndigheden, som fører sager på det danske samfunds vegne, og som har vurderet alle politiets efterforskningsresultater og beviser i sagen.

Den statslige anklagemyndigheds beslutning i den såkaldte »Holbæk-sag« undrer ekspert i menneskehandel til tvangsarbejde Marlene Spanger, der er lektor ved Aalborg Universitet.

- Man fjerner nu hele tvangs- og udnyttelseselementet i sagen. Det undrer mig, at anklagemyndigheden ikke vurderer det her som en sag om menneskehandel siger hun til Fagbladet 3F og fortsætter:

- I Danmark er der åbenbart en retslogik, hvor det er svært at koble en sag, hvor migranter har lovlig opholds- og arbejdstilladelse med menneskehandel og åger, der er økonomisk udnyttelse. Men der kan altså fortsat finde en udnyttelse og tvang af mennesker sted, selvom der er tegnet en ansættelseskontrakt og udstedt opholds- og arbejdstilladelser.

Boligbyggeri i Holbæk De to pakistanske bygningsarbejdere og brødre Basharat Hussain og Shabbir Hussain arbejdede blandt andet med at bygge boliger i Holbæk inden for perioden fra 1. juli 2017 til og med juli 2018.

De var via deres ansættelseskontrakter med firmaet DK Builders ApS fra Mørkøv i Nordvestsjælland lovet henholdsvis 35.000 og 33.333 kroner om måneden i løn. Disse lønninger var nok til, at pakistanerne kunne bo og arbejde lovligt i Danmark efter reglerne i den såkaldte beløbsordning.

Men ofte modtog de to pakistanere en betaling, der svarer til blot omkring 2000-4000 kroner om måneden.

En tredje pakistaner i sagen, Yasir Dawood, har oplyst til Fagbladet 3F, at han slet ikke har fået egentlig løn for sit arbejde gennem fire måneder på byggeprojektet i Holbæk.

Center mod Menneskehandel har i sommeren 2018 vurderet, at de tre pakistanere har været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

De to forhenværende ejere af og direktører for DK Builders ApS har tidligere i sagen været sigtet for menneskehandel. Men den sigtelse er blevet ophævet.

Midt- og Vestsjællands Politi forklarer i brevene til de to pakistanere, at anklagemyndigheden ikke mener, at det ved en domstol kan bevises, at de nu tidligere sigtede er skyldige i menneskehandel til tvangsarbejde ifølge straffeloven.

Slaverilignende forhold Anklagemyndigheden vurderer, at selvom det skulle kunne bevises, at der har været brugt magtmidler over for pakistanerne, er der ikke det tilstrækkelige bevis for, at det er sket med forsæt til at udnytte bygningsarbejderne »ved tvangsarbejde eller slaverilignende forhold«.

Myndigheden lægger i afgørelsen vægt på, at pakistanerne i et vist omfang har fået løn, selvom pengene ikke gik ind på deres egen konto, at bygningsarbejderne har haft adgang til en bil samt nøgle til deres bolig, der var knyttet til en af bagmændene bag byggeprojektet i Holbæk, og at pakistanerne har haft en mobiltelefon og internet.

»At Center mod Menneskehandel på baggrund af en samtale med dig har vurderet, at du havde været udsat for menneskehandel, ændrer ikke anklagemyndighedens vurdering af sagen«, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i brevene og gør brødrene opmærksom på, at der stilles »høje krav« til beviserne i en straffesag.

Rystet forbundssekretær De to bygningsarbejdere er medlemmer af 3F, som er stærkt kritisk over for anklagemyndighedens afgørelse i sagen. Forbundssekretær i 3F Henning Overgaard mener, at det er rystende, at anklagemyndigheden ikke mener, at der i sagen kan rejses tiltale for menneskehandel.

- Afgørelsen vidner om det, vi har påpeget i årevis: Loven skal ændres, så der lettere kan rejses tiltale og dømmes for menneskehandel. Det er vildt, at man har brugt tre år på at vurdere den umenneskelige behandling, som vores to medlemmer i Holbæk-sagen har været udsat for, og tilsyneladende kun anklager for det aldeles uafviselige: At pakistanernes arbejdsgiver har overtrådt bestemmelserne i beløbsordningen, fordi de langt, langt fra fik den kontraktmæssige løn, som arbejdsgiveren havde lokket med, lovet dem, og som loven fastsætter i beløbsordningen, siger forbundssekretær i 3F Henning Overgaard.

Fagbladet 3F kunne i februar 2021 fortælle, at Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen har konkluderet, at i alt 102 personer har været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark i perioden fra 2009 til og med 2019.

Men samtidig er ikke en eneste bagmand blev dømt for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

Ingen tiltale for åger Men selvom de pakistanske bygningsarbejdere har tjent markant mindre i månedsløn i Danmark end de ghanesiske fiskere og de asiatiske lastbilchauffører, har anklagemyndigheden ifølge anklageskriftet ikke rejst tiltale for åger i »Holbæk-sagen«.

Fagbladet 3F har bedt Midt- og Vestsjællands Politi om kommentarer til sagen. Samt blandt andet spurgt, om politiet har efterforsket »Holbæk-sagen« ud fra straffelovens paragraf om åger, hvorfor der ikke er rejst tiltale for åger, og hvorfor sagsbehandlingstiden har varet mere end tre år. Men Midt- og Vestsjællands Politi ønsker ikke at kommentere på en verserende straffesag.

Ifølge sagens anklageskrift har anklagemyndigheden alene rejst tiltale imod én forhenværende ejer af og direktør for DK Builders ApS, Madasar Ahmed, for brud på udlændingeloven. Ifølge anklageskriftet har byggebossen beskæftiget sagens tre pakistanske statsborgere i strid med de betingelser, der lå til grund for deres opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Idømt bøde Anklagemyndigheden kræver, at byggebossen bliver idømt en bøde. Bødens størrelse fremgår ikke af anklageskriftet i sagen. Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra Madasar Ahmed til anklagemyndighedens afgørelse i sagen.

Men han har tidligere indrømmet over for Fagbladet 3F, at der er foregået ulovlige handlinger og underbetaling i hans firma. Ifølge hans eget udsagn havde han omkring fem pakistanere ansat, mens firmaet var aktivt.

Hovedentreprenør Jesper Oemann Andersen ville ikke kommentere sagen.