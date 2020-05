Sag om dødsulykke i kornsilo i 2017 er stadig uafklaret

Trods en ihærdig redningsindsats lykkedes det ikke at få 34-årige Mykola Makarenko ud af kornsiloen i live, da han 12. oktober 2017 blev suget ned i kornet. Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk - 05. maj 2020 kl. 10:17 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 12. oktober 2017 mistede den 34-årige ukrainske mand Mykola Makarenko livet, da han under da han under arbejde med at fjerne spirende korn fra en kornsilo på en gård i Bukkerup pludselig blev suget ned i korndyngen og kvalt.

Selv om der er gået mere end to et halvt år, har myndighederne endnu ikke afgjort, om der skal rejses en straffesag mod den 34-årige mands arbejdsgiver. Det skriver Fagbladet 3F tirsdag.

Ifølge fagbladet har senioranklager Jens Berger, Midt- og Vestsjællands Politi, oplyst, at politiet 17. februar i år sendte sagen til vurdering hos Arbejdstilsynet.

Og hos Arbejdstilsynet er meldingen, ifølge Fagbladet 3F, at politiets spørgsmål blev besvaret 20. marts.

De svar har senioranklageren dog endnu ikke set, fordi han på grund af corona-nedlukningen har arbejdet hjemme siden 12. marts og først møder på sit kontor 11. maj, skriver Fagbladet 3F.

Tiltalt blev frikendt Sagen om Mykola Makarenkos død har i det hele taget ikke haft en let vej gennem retssystemet.

I første omgang blev ejeren af gården på Bukkerupvej i Bukkerup, Knud Puge Kjær Knudsen, tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven ved ikke i tilstrækkelig grad at have sikret, at ulykken kunne ske.

Men i januar sidste år blev den dengang 26-årige landmand frikendt, fordi det under retssagen ved Retten i Holbæk stod klart, at kornsiloen, hvor den 34-årige ukrainer arbejdede, var bortforpagtet til selskabet Lunderød ApS, som ejes af landmandens far og bror, henholdsvis Peter og Kim Kjær Knudsen. Det var også Peter Kjær Knudsen, der havde hyret den 34-årige nu afdøde Mykola Makarenko.

Efter frifindelsen har Midt- og Vestsjællands Politi så på ny efterforsket sagen om dødsulykken, men her godt 15 måneder senere er der altså endnu ikke truffet beslutning om, hvor vidt der i stedet skal rejses en straffesag mod eventuelt ansvarlige i selskabet Lunderød ApS.

