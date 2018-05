I december sidste år var der indbrud hos Toftegaard Biler i Holbæk. Her blev der blandt andet stjålet tre biler og knap 19.000 kroner i kontanter. Foto: Per Buurgaard Christensen

Sag om biltyverier: Luksusbil fundet hos 17-årig

En drengs frygt for, at nogle sex-billeder ville blive offentliggjort, var årsagen til, at politiet tidligere i år kunne finde en stjålet luksusbil hos den 17-årige fra den sydlige del af Holbæk Kommune.

Det fortalte den 17-årige selv i Retten i Holbæk i onsdags. Her stod han sammen med en 24-årig mand fra Vanløse-området tiltalt for blandt andet at have stjålet tre biler - herunder to luksusbiler af mærket Lexus og BMW - fra Toftegaard Biler i Holbæk natten mellem den 3. og 4. december sidste år.

Begge unge nægter sig skyldige i sagen, hvor der falder dom senere.

Under onsdagens retsmøde kom det frem, at politiet havde fundet den stjålne Lexus hos den 17-årige fra Holbæk-området i marts. I retten forklarede han, at han var i besiddelse af bilen, fordi han en dag var blevet kontaktet af en mand, han aldrig havde set før. Denne mand var ifølge den 17-årige i besiddelse af billeder, hvor den 17-årige havde samleje med en kvinde.

- Han kom ud af det blå og forlangte, at jeg skulle have bilen stående. Ellers ville han offentliggøre billederne. Og jeg er en meget privat person, så jeg gik med til det, fortalte den 17-årige blandt andet i retten.

Den 24-årige fra Vanløse-området fastholdt også, at han ikke havde haft noget med selve indbruddet at gøre. Og de teleoplysninger, som blev fremlagt i retten, viste, at han var i Storkøbenhavn hele natten.

Den 24-årige erkendte dog, at han havde købt en af bilerne fra Toftegaard Biler - en VW Golf. Han erkendte ligeledes, at han havde været passager i den stjålne BMW.

Begge de tiltalte blev løsladt efter onsdagens retsmøde.

En trejde person menes i øvrigt også at have deltaget i tyveriet, men det er ikke lykkedes politiet at finde frem til denne mand.

