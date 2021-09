Et sponsorat fra ECD Jyderup har gjort det muligt at forsyne blandt andet instruktører og medhjælpere hos Jyderup Gymnastik med nye træningsdragter. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sæsonstart med nye hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sæsonstart med nye hold

Holbæk - 09. september 2021 kl. 20:00 Kontakt redaktionen

Hos Jyderup Gymnastik er der flere nye hold på motionspaletten.

En ny sæson står er startet i Jyderup gymnastik. Mange velkendte hold er på listen, alt lige fra far mor barn hold og til seniorgymnastik.

- Holdene »Styrke, kondition og kropsbevidsthed«, »Ballroomfitness«, »Aerobic Mix« og »Bodytoning« samt »Ungdomsholdet« startede sidste år og fortsætter. Derud over er der også nye tiltag på plakaten, fortæller formand Charlotte Madsen.

Et nyt hold er Plus Qvinder, et hold der henvender sig til de kvinder, med lidt ekstra kilo på vægten og som har lyst til at træne samt have det sjovt sammen med ligesindede. Der prøves forskellige træningstyper under hensyntagen til den enkeltes fysik. Der vil desuden være mulighed for, at få en snak om kost og dele erfaringer med hinanden

Jumping Family er et nyt familiehold, som henvender sig til hele familien (fra syv år), som kan lide at hoppe i trampolin og få sved på panden.

Der vil blive spillet en masse god musik, som kan få smilet frem hos alle. Holdet træner den første søndag i hver måned og starter op den 5. september.

God sponsorstøtte

Jyderup Gymnastik har indgået en sponsoraftale på kr. 20.000 med EDC-mægleren i Jyderup - så blandt andet alle foreningens instruktører og hjælpere har fået nyt træningstøj.

Foreningen har også mange andre lokale sponsorer, så de blandt andet kan uddanne instruktørerne, men vigtigst af alt, kan de tilbyde frikontingent til børn der ellers ikke ville have mulighed for at komme til gymnastik og få en positiv oplevelse via sociale aktiviteter.

Charlotte Madsen runder af med at fortælle, at foreningen vil fortsætte med at have håndsprit til træningerne samt sørge for at redskaberne bliver tørret af efter hver træningstime, så foreningen er på forkant i tilfælde af at der igen skulle opstå øget smitte med Corona.

På foreningens hjemmeside er der flere informationer om de mange hold, der tilbydes.