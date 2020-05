I stedet for en mindehøjtidelighed i Tølløse Kirke har sognepræst Lene Østergaard og medlemmer af menighedsrådet optaget en markering af 75 året for Danmarks befrielse til kirkens hjemmeside og Facebookside. Foto: Thomas Olsen

Særtilladelse til mindehøjtidelighed

Markeringen af Danmarks befrielse og afslutningen på Anden Verenskrig i Europa for 75 år siden er også ramt af coronavirus. I stedet for at samles i kirken inviterer sognepræst Lene Østergaard i Tølløse til mindehøjtidelighed på nettet i dag.